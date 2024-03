Nothing annonce l’événement #The100 Drops, le Phone (2a) en avant-première

La marque de technologie avant-gardiste Nothing est sur le point de révolutionner une fois de plus le marché des smartphones avec l’introduction de son dernier modèle, le Nothing Phone (2a).

Dans une démarche marketing innovante, Nothing a révélé les détails de sa campagne #THE100 Drops, une initiative exclusive qui marque le début de la disponibilité de l’appareil dans des lieux sélectionnés en Inde et dans d’autres pays.

La campagne #THE100 Drops de Nothing est une occasion exclusive pour les amoureux de la marque d’acquérir le nouveau Phone (2a) avant tout le monde.

Chaque lieu sélectionné mettra à disposition 100 appareils, vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les chanceux qui parviendront à mettre la main sur le nouveau dispositif bénéficieront d’un ensemble promotionnel exclusif. Ce pack comprend une coque officielle pour le Phone (2a), personnalisée au nom de leur ville, ainsi qu’une paire d’Ear (stick), un tote bag Nothing et bien d’autres surprises.

Les événements #THE100 Drops se dérouleront dans plusieurs villes dans le monde à partir du 6 mars 2024, transformant l’achat d’un smartphone en une expérience mémorable. En France, l’événement aura lieu à Paris le vendredi 8 mars 2024 à 12 h, en exclusivité avec Free, dans la boutique de Station F.

Rendez-vous le 8 mars

Au-delà de la France, la campagne #THE100 Drops s’étendra à d’autres marchés internationaux, notamment à Dubaï, au Royaume-Uni, à Singapour, etc.

En conjuguant innovation technologique et stratégies de lancement originales, Nothing se positionne une fois de plus comme un acteur clé du monde des smartphones, promettant une expérience utilisateur hors du commun avec le Phone (2a).