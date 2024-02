MWC 2024 : La nouvelle gamme ThinkPad de Lenovo a de quoi séduire

À l’occasion du Mobile World Congress (MWC) 2024, Lenovo a dévoilé ses dernières innovations en matière d’ordinateurs portables et d’accessoires pour un public professionnel, grand public et bien d’autres. Ces nouveautés illustrent l’engagement de Lenovo envers l’innovation pilotée par l’intelligence artificielle et sa promesse d’un avenir plus durable.

Reconnue pour son influence majeure dans le domaine des ordinateurs portables, notamment avec des produits phares tels que le ThinkPad P16 Gen 1 pour les entreprises et le Lenovo Slim Pro 9i pour les consommateurs, Lenovo a déjà fait sensation au CES le mois dernier en exploitant les avancées en technologie IA développées par Intel et Microsoft.

Cependant, l’innovation continue chez Lenovo avec le lancement de trois nouvelles mises à jour pour les séries ThinkPad et ThinkBook, destinées aux professionnels et aux entreprises, ainsi que plusieurs nouveaux accessoires destinés à améliorer votre station de travail portable, que vous soyez au bureau, à la maison ou en déplacement.

Série ThinkPad T : l’atout des professionnels

La série T de Lenovo est le pilier de sa gamme d’ordinateurs portables, conçue pour répondre aux exigences des professionnels en quête de performance et de durabilité, intégrant les technologies les plus récentes.

Trois nouveaux modèles enrichissent cette série : les ThinkPad T14 et T14s de 14 pouces, et le T16 de 16 pouces, dotés des derniers processeurs Intel Core Ultra ou AMD Ryzen 8040, jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5, et des options d’affichage allant jusqu’à 4K OLED HDR. Conçus avec l’aide d’iFixit, ces modèles se veulent plus faciles à réparer, marquant un pas important vers la durabilité et la réparabilité.

Voici les caractéristiques annoncées par Lenovo pour ces modèles :

Écran : Jusqu’à 14 pouces OLED HDR 2.8K (T14 & T14s), jusqu’à 16 pouces OLED HDR 4K (T16)

Processeur : Derniers processeurs Intel Core Ultra ou AMD Ryzen série 8040 (ThinkPad T14), derniers processeurs Intel Core Ultra (ThinkPad T14s & ThinkPad T16)

Système d’exploitation : Windows 11 Pro

Mémoire : Jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 double SODIMM (ThinkPad T14 & T16), Jusqu’à 64 Go de mémoire LPDDR5x double canal (ThinkPad T14s)

Stockage : SSD jusqu’à 2 To PCIe Gen4x4

Graphique : Intel Arc intégré (processeurs Intel) ou AMD Radeon intégré (processeurs AMD)

Audio : Deux haut-parleurs et deux microphones (Dolby Audio & Dolby Voice)

Sécurité : Lecteur d’empreintes digitales, Windows Hello (en option), volet de confidentialité de la webcam, fente de verrouillage Nano Kensington

Ports : 2 ports USB-C avec Thunderbolt 4 sur les modèles Intel, 2 ports USB-A 3,2 Gen 1, 1 port HDMI 2.1, 1 port audio combiné, 1 port Nano SIM, 1 port RJ-45 ethernet (ThinkPad T14 & T16 uniquement)

Connectivité : Jusqu’à Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Jusqu’à 5G sub -6, 4G LTE

Batterie : 58 Whr (T14s), 39,3 ou 52,5 Whr (T14), 52,5 ou 86 Whr (T16)

Poids : 1,24 kg (T14s), 1,3 kg (T14), et 1,63 kg (T16)

ThinkPad X12 Detachable : hybride tablette-laptop pour le terrain

Le ThinkPad X12 Detachable Gen 2 est conçu spécialement pour les professionnels très mobiles, offrant une expérience hybride tablette-laptop idéale pour les secteurs de l’assurance, de la santé ou de la sécurité publique. Avec un processeur Intel Core Ultra U series, jusqu’à 32 Go de mémoire, et une batterie de 42Whr, le X12 est parfait pour ceux qui ont besoin de polyvalence en déplacement.

Voici les spécifications du Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 :

Écran : 12,3 pouces IPS basse consommation

Processeur : Intel Core Ultra U series

Système d’exploitation : Windows 11 Pro

Mémoire : Jusqu’à 32 Go LPDDR5x

Stockage : Jusqu’à 1 To PCIe Gen4x4 SSD

Graphique : Graphique intégré Intel

Audio : Deux haut-parleurs et deux microphones (Dolby Audio & Dolby Voice)

Appareil photo : Caméra arrière de 8 mégapixels, 5 mégapixels + webcam IR

Sécurité : Lecteur d’empreintes digitales sur le clavier, Windows Hello (en option), obturateur de confidentialité de la webcam, fente de verrouillage Nano Kensington

Ports : 1 port USB-C Thunderbolt 4 avec PD 3.0 et DP 2.1, 1 port USB-C 10 Gb/s avec PD 3.0 et DP 2.1, 1 port port combo audio, 1 port Nano SIM

Connectivité : Jusqu’à Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Jusqu’à 5G sub -6, 4G LTE

Batterie : 42 Whr

ThinkBook 14 2-en-1 : le convertible par excellence

Le ThinkBook 14 2-en-1 Gen 4 propose une solution hybride avec un écran de 14 pouces dans un design convertible, combinant les avantages d’une tablette et d’un laptop traditionnel. Doté des derniers processeurs Intel Core Ultra, jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5, et un design fin et léger, il est destiné aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux créatifs.

Voici ce que vous obtiendrez en achetant le Lenovo ThinkBook 14 2-en-1 Gen 4 :

Écran : 14 pouces 16:10 IPS 100 % sRGB

Processeur : Derniers processeurs Intel Core Ultra

Système d’exploitation : Jusqu’à Windows 11 Pro

Mémoire : Jusqu’à 64 Go DDR5

Stockage : SSD jusqu’à 2 To PCIe

Graphique : Intel Integrated Graphics

Audio : 2 haut-parleurs Harman de 2 watts avec Dolby Atmos, microphone numérique à double array

Caméra : full HD ou full HD hybride IR

Sécurité : Lecteur d’empreintes digitales, Windows Hello (en option), obturateur de confidentialité de la webcam, fente de verrouillage Nano Kensington

Ports : 1 port USB-C Thunderbolt 4 avec PD 3.0 et DP 2.1, 1 port USB-C 10 Gb/s avec PD 3.0 et DP 2.1, 2x USB-A 2.0 5 Gb/s, 1 port HDMI 2.1, 1 emplacement pour carte microSD, 1 port audio combiné

Connectivité : Jusqu’au Wi-Fi 6E

Accessoires Lenovo pour une station de travail mobile optimisée

Outre ces nouveaux ordinateurs portables, Lenovo propose également trois nouveaux accessoires parfaits pour ceux qui travaillent sur plusieurs sites. Elle présente le ThinkVision M14T Gen 2, un écran mobile tactile doté d’une double entrée USB-C pour l’alimentation et l’affichage. Vous pouvez connecter votre ordinateur portable ou votre smartphone au M14T et même le charger grâce à sa fonction Power Passthrough.

Lenovo a également dévoilé la station d’accueil de voyage USB-C Slim, qui offre trois ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI 4K, un emplacement microSD et un emplacement pour carte SD. Cette station d’accueil de voyage se connecte à votre ordinateur portable via un câble USB-C intégré et peut fournir jusqu’à 65 watts par le Power Delivery.

Elle a également annoncé le sac à dos Lenovo ThinkPad Executive 16 pouces, qui présente un style raffiné et une finition de haute qualité, vous permettant de transporter votre ordinateur portable et tous ses accessoires n’importe où. Il est doté de multiples poches et sections qui facilitent l’organisation de votre matériel, de deux poches cachées, mais faciles d’accès pour protéger votre portefeuille et vos pièces d’identité, et d’une poche bloquant les interférences radioélectriques pour garder vos cartes en sécurité.

Les dernières offres de Lenovo s’adressent à tous les types de professionnels. Que vous travailliez dans un bureau, sur le terrain ou que vous ayez une configuration hybride, il y a un ordinateur portable et un accessoire Lenovo pour vous.