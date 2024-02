MWC 2024 : Voici la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, des performances sans compromis

Lors du MWC 2024, Xiaomi vient de lancer sur les marchés mondiaux sa toute nouvelle tablette, la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, une semaine après sa présentation en Chine. Cet appareil, au design unibody en alliage d’aluminium, affiche une épaisseur remarquable de seulement 6,26 mm.

Elle est équipée d’un écran LCD de 12,4 pouces en 6K, doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et arbore un design métallique monocoque. La tablette est propulsée par le processeur Snapdragon 8 Gen 2 SoC, supportée par jusqu’à 12 Go de RAM et un stockage de 256 Go.

Côté photographie, elle propose un double capteur de 50 mégapixels + 2 mégapixels, quatre haut-parleurs, la technologie Dolby Atmos et est alimentée par une batterie d’une capacité de 10 000 mAh compatible avec la charge rapide 120 W ainsi qu’une charge par des broches POGO de 22,5 W.

Le clavier Touchpad de la Xiaomi Pad 6S Pro intègre pour la première fois un pavé tactile, optimisant la sélection de fichiers et la gestion des tâches d’édition vidéo avec précision.

Le nouveau Xiaomi Focus Pen, quant à lui, offre une sensibilité à la pression de 8 192 niveaux, un taux d’échantillonnage de 240 Hz, une latence ultra-faible de seulement de 5 ms, et un bouton Spotlight multifonctionnel permettant de capturer des images et prendre des notes rapidement, sans interrompre le processus créatif.

Spécifications de la Xiaomi Pad 6S Pro

Écran de 12,4 pouces (3 048 x 2 032 pixels) au ratio 16:10 avec un taux de rafraîchissement variable de 30/48/50/60/90/120/144 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, HDR 10, Dolby Vision, une réduction de la lumière bleue au niveau matériel, une certification de faible lumière bleue TÜV Rheinland, une luminosité maximale de 900 nits, une protection Corning Gorilla Glass 5

Snapdragon 8 Gen 2 jusqu’à 3,2 GHz avec un GPU Adreno de nouvelle génération

8 Go/12 Go RAM, 256 Go/512 Go de stockage UFS 4.0

Xiaomi HyperOS

Caméra arrière de 50 mégapixels avec un capteur de 1/2.76 pouce, une ouverture f/1.8, PDAF, un capteur de profondeur de 2 mégapixels, un enregistrement vidéo 4K

Caméra frontale de 32 mégapixels avec une ouverture f/2.2

Dimensions : 278,70 × 191,58× 6,26 mm; Poids : 590 g

Audio USB Type-C, Dolby Atmos, 6 haut-parleurs, 4 microphones

Wi-Fi 7 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C USB3.2 Gen1

Batterie de 10 000 mAh avec charge rapide de 120 W

Prix et disponibilité

La Xiaomi Pad 6S Pro est disponible en couleur Graphite Grey. Le modèle 8 Go + 256 Go est proposé à 699 euros tandis que le modèle 12 Go + 512 Go est à 799 euros.

Le clavier touchpad est vendu séparément à 169 euros et le Xiaomi Focus Pen à 99 euros. La distribution a déjà commencé en Europe.