Huawei vient de réaffecter une usine pour donner la priorité à l’IA sur son Mate 60

L’été et l’automne 2023 ont marqué une période fascinante pour l’industrie du mobile, avec la sortie de la gamme iPhone 15 et l’annonce par Huawei de son Mate 60 compatible 5G, un modèle qui a suscité de vives réactions, notamment en raison des restrictions imposées par les États-Unis à Huawei. Cette annonce a, sans surprise, inquiété certains officiels américains.

Cette année, en septembre, s’annonce encore plus intéressante avec la présentation attendue des séries iPhone 16 et du Mate 70. Ce sera l’occasion de découvrir le matériel embarqué dans le Mate 70, mais aussi de mesurer les progrès réalisés par Apple en matière d’intelligence artificielle (IA). Après avoir accusé un certain retard dans ce domaine avec la ligne iPhone 15, il est crucial pour le géant de Cupertino de rattraper son retard en 2024.

Par ailleurs, l’IA est précisément ce qui ralentit le taux de production de la ligne Mate 60 de Huawei. Un rapport exclusif de Reuters révèle que la demande pour les puces IA de Huawei est si forte que l’entreprise a décidé de donner la priorité à l’IA plutôt qu’à ses smartphones haut de gamme Mate 60.

Huawei utilise en effet la même installation pour produire ses puces Ascend AI et les puces Kirin qui équipent ses smartphones, concurrents de l’iPhone d’Apple. Selon des sources internes, la production a été entravée par un faible taux de rendement, c’est-à-dire le pourcentage de puces acceptables produites par rapport au nombre maximal de puces pouvant être obtenues à partir d’une seule galette de silicium. Pour des raisons évidentes de coût et de revenu, un taux de rendement élevé est préférable.

Depuis les sanctions américaines de 2019, qui ont restreint l’accès de Huawei aux outils de fabrication de puces avancés pour des raisons de sécurité nationale, l’industrie du smartphone a été impactée. Les clients chinois se sont alors tournés vers des alternatives maisons. Les puces Ascend AI de Huawei sont perçues comme la réponse aux puces IA de NVIDIA (le marché des puces IA était contrôlé à 90 % par Nvidia, mais cela est en train de changer) et le Ascend 910B est considéré comme la puce IA non-Nvidia la plus compétitive disponible en Chine.

Une priorité

Huawei a ainsi choisi de privilégier la production de ces puces Ascend au détriment des puces Kirin pour le Mate 60, ce qui a ralenti la fabrication des smartphones.

Bien que le moment précis de cette décision de priorisation ne soit pas clair, cette information corrobore des rapports antérieurs sur l’incapacité de Huawei à répondre à la forte demande pour sa ligne Mate 60 5G. C’est ce que l’on pourrait appeler un « problème de riche », selon l’expression de la génération Web, Huawei ayant apparemment vendu plus de 30 millions d’unités du Mate 60.