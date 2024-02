Elon Musk évoque la possibilité d’un partenariat X avec Midjourney

Elon Musk a fait allusion à un possible partenariat entre X et le populaire générateur d’images d’intelligence artificielle (IA) Midjourney, afin de transformer l’expérience des utilisateurs sur le populaire réseau social.

Le PDG milliardaire de Tesla a participé à une conversation sur X Spaces animée par @mysteriouskat lorsqu’il a répondu à une question posée par un autre utilisateur, @MishaFitton, dont l’audio est disponible ci-dessous :

Je me demande si vous, et X en général, avez pensé à développer des fonctionnalités pour l’IA générative, la création d’images et de vidéos, ou éventuellement un partenariat avec Midjourney pour permettre aux artistes et aux créateurs d’exploiter plus facilement l’IA pour améliorer leur contenu sur X.

La réponse de Musk a été concise, mais affirmative :

On @mysteriouskat’s X Space, I asked Elon Musk about AI art, including a possible partnership with Midjourney.

“We are in some interesting discussions with Midjourney and something may come of that, but either way, one way or another, we will enable AI art generation on the X… pic.twitter.com/Ooj6dCVty3

— Misha Turtle Island 🐢 (@MishaFitton) February 20, 2024