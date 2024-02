La nouvelle application Sticky Notes de Windows 11 est là, et elle est fabuleuse

Sticky Notes a été introduit comme gadget dans la barre latérale de Windows avec la sortie de Windows Vista. Il a ensuite été réorganisé en tant qu’application autonome Win32 sous Windows 7. Depuis, elle a connu de nombreuses itérations, et le géant de Redmond propose désormais une version UWP de Microsoft Sticky Notes (gratuite) sur Windows 11 et 10 depuis le Microsoft Store. Mais est-ce que quelqu’un l’aime ? L’utilisez-vous souvent ?

La réponse est probablement non. De nombreux utilisateurs estiment que la version originale de Sticky Notes s’ouvrait rapidement et constituait une excellente application pour la prise de notes rapide sur le bureau. Ce n’est pas le cas de l’application actuelle. Pour 2024, Microsoft a lancé une application Sticky Notes moderne pour Windows 11 et 10, mais elle n’a pas été publiée en tant qu’application autonome.

La nouvelle application Sticky Notes est intégrée à OneNote, mais après l’installation, elle fonctionne indépendamment. J’ai installé et essayé la nouvelle application Sticky Notes, et laissez-moi vous dire qu’elle est bien meilleure que l’application UWP.

Comme Microsoft est encore en train d’expérimenter l’application Sticky Notes dans OneNote, vous ne pouvez y accéder que si vous faites partie du canal Microsoft 365 Insider Beta.

Pour rejoindre le programme Insider, vous devez être un abonné payant de Microsoft 365 (anciennement connu sous le nom d’Office 365). Bien entendu, une fois que Sticky Notes sera sorti de la preview, vous pourrez l’utiliser gratuitement à partir de l’application OneNote.

Une application très utile

Une fois que vous avez rejoint le programme Microsoft 365 Beta dans l’application OneNote (ou n’importe quelle application Office) à partir du menu Compte, la nouvelle version sera installée. Ensuite, ouvrez OneNote et cliquez sur « Sticky Notes » dans le coin supérieur droit de la barre de titre.

La nouvelle application Sticky Notes apparaîtra comme une application autonome, et vous pourrez également l’épingler à la barre des tâches. Cela dit, l’application n’est pas consultable dans le menu Démarrer, ce qui n’est pas vraiment un problème.

Tout d’abord, ce que j’aime le plus dans la nouvelle application Sticky Notes, outre son design moderne, c’est qu’elle peut être ancrée sur le bureau, tout comme Windows Copilot. Vous pouvez capturer rapidement des idées ou des pensées fugaces puisqu’elle reste toujours ouverte dans le coin droit, quelle que soit l’application que vous utilisez. Sans oublier qu’il dispose d’un raccourci clavier universel pour ouvrir rapidement l’application Sticky Notes : Windows + Alt + S.

Quelques manques

Cela dit, vos notes ne persistent pas après un redémarrage, vous devrez donc rouvrir l’appli Sticky Notes pour qu’elle soit à nouveau ancrée. L’ancienne application Microsoft Sticky Notes, en revanche, ne prend pas en charge l’ancrage, mais ses notes apparaissent automatiquement sur le bureau après un redémarrage.

Cette fonctionnalité est absente de la nouvelle application Sticky Notes, même si OneNote est activé dans la liste des applications de démarrage. C’est un point sur lequel Microsoft doit travailler et le fera probablement avant la sortie de la version stable.

En outre, vous pouvez prendre des notes et faire une capture d’écran pour une consultation ultérieure. Le plus intéressant, c’est qu’elle capture également l’URL source de l’image. Par exemple, si vous trouvez une recette de cuisine sur le Web, vous pouvez rapidement faire une capture d’écran et l’application se souviendra également de la page Web. Vous pouvez cliquer sur le lien plus tard et obtenir tous les détails. Plutôt cool !

Que pensez-vous de la nouvelle application Sticky Notes pour Windows 11 et 10 ?