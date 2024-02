Les iPhone 16 équipés pour l’IA : Siri plus intelligent grâce à de nouveaux microphones

2024 s’annonce comme une année charnière pour l’intelligence artificielle (IA) dans l’écosystème Apple, en particulier avec les iPhone.

Selon les rumeurs persistantes, iOS 18 pourrait introduire une série de fonctionnalités IA inédites, tandis que les nouveaux modèles, iPhone 16 Pro Max et iPhone 16 Pro, seraient dotés de capacités AI exclusives. Siri, l’assistant vocal d’Apple, se trouve naturellement au cœur de cette poussée technologique. Pour optimiser cette expérience, Apple envisagerait d’équiper la gamme iPhone 16 de microphones supérieurs à ceux de leurs prédécesseurs.

Ces informations proviennent de Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities, cité par MacRumors pour ses prédictions souvent précises concernant les produits Apple. Il semblerait que les nouveaux microphones offrent un meilleur rapport signal/bruit, permettant une capture vocale plus claire et, par conséquent, une compréhension et des réponses de Siri plus précises.

L’amélioration de l’interaction avec Siri semble logique, surtout si l’assistant est destiné à bénéficier d’un important rafraîchissement IA. Ming-Chi Kuo, un autre analyste réputé pour ses insights Apple, partage cet avis. Il a indiqué sur sa page Medium que les quatre modèles de la gamme iPhone 16 (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, et iPhone 16 Pro Max) bénéficieraient de ces microphones améliorés, qui offriraient également une meilleure résistance à l’eau.

Ces mises à niveau matérielles ne sont pas uniquement pertinentes pour l’utilisation d’IA ; elles amélioreraient également la qualité des appels. Cependant, l’accent est mis sur l’adaptation de ces composants aux améliorations apportées à Siri grâce à l’intelligence artificielle. Ainsi, pour profiter pleinement de l’expérience IA sur iPhone, il pourrait être nécessaire de posséder un modèle de la gamme iPhone 16, même si certaines fonctionnalités d’IA sont introduites avec iOS 18.

Bien que ces affirmations méritent une certaine prudence, les sources sont crédibles et l’évolution suggérée semble cohérente avec les ambitions d’Apple en matière d’IA. La confirmation viendra probablement avec le lancement des nouveaux iPhone, attendu en septembre.