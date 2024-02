Partner Showcase de Nintendo : les jeux tiers pourraient prendre le devant de la scène

Après de nombreuses spéculations et prédictions, Nintendo a confirmé la tenue d’un nouveau Direct cette semaine, un rendez-vous presque incontournable chaque février.

Cependant, contrairement aux attentes, cette présentation ne sera pas un Direct classique foisonnant de nouveautés en provenance de Nintendo lui-même. À la place, l’entreprise japonaise va organiser un Partner Showcase, mettant en avant les jeux de tiers.

Alors que cette annonce pourrait sembler moins excitante de prime abord, elle intervient dans un contexte particulier où Xbox a récemment révélé que quatre de ses jeux exclusifs seraient portés sur d’autres plateformes.

A #NintendoDirect : Partner Showcase is coming! Watch on-demand via YouTube on 2/21 at 6 am PT for around 25 mins of info focused on #NintendoSwitch games coming in the first half of 2024 from our publishing and development partners.

Stay tuned here: https://t.co/ZIAs64iWbK pic.twitter.com/CTrAC02G4d

—Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 19, 2024