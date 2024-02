Apple Ring contre Galaxy Ring : le duel des bagues connectées se profile

L’univers des wearables d’Apple, déjà dominé par l’Apple Watch et les AirPods, pourrait bientôt accueillir un nouveau venu : la bague connectée d’Apple, alias Apple Ring. Bien que l’idée d’une telle bague circule depuis des années, son développement semble s’être accéléré, notamment face à la récente annonce de Samsung concernant son entrée dans le marché avec la Galaxy Ring.

Depuis presque une décennie, le concept de la bague connectée d’Apple fait l’objet de spéculations, soutenues par plusieurs rapports de brevets. L’intérêt de la marque pour une bague connectée remonte à 2015, date à laquelle une demande de brevet a révélé son projet de développement.

Dans un contexte où Samsung prépare le lancement de sa Galaxy Ring pour le second semestre de 2024, Apple semble prête à concrétiser ses plans de longue date. Historiquement, Apple prend son temps pour perfectionner ses innovations avant de les introduire sur le marché, visant toujours une implémentation optimale plutôt qu’une course à la nouveauté.

Un rapport du Electronic Times indique que Apple suit de près l’évolution du marché des bagues connectées, envisageant ce produit comme une alternative plus confortable et discrète au smartwatch. Apple, reconnu pour son désir constant d’élargir sa gamme de wearables, aurait accumulé suffisamment de données pour justifier le lancement d’une bague connectée intégrant la technologie NFC.

La réapparition des rumeurs autour de la Apple Ring coïncide avec l’annonce de la Galaxy Ring par Samsung, prévue pour être présentée officiellement lors de l’événement Galaxy Unpacked 2024. Il est rapporté que la Galaxy Ring proposera des fonctionnalités de santé avancées, telles que le suivi du sommeil, la mesure du flux sanguin et le monitoring de l’ECG, en plus de permettre le contrôle à distance d’autres appareils et les paiements sans fil.

Un marché qui va exploser

À ce jour, la catégorie des bagues connectées est dominée par la Oura Ring, lancée en 2015. Comme une bague traditionnelle, mais dotée de capteurs, elle collecte des données sur l’activité quotidienne, le sommeil, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. La troisième génération de la Oura Ring ajoute la mesure de la température corporelle et du cycle menstruel, avec une autonomie remarquable d’une semaine.

Cependant, Oura a récemment été critiquée pour l’introduction d’un abonnement mensuel de 5,99 dollars, limitant l’accès à une vue d’ensemble des données de santé.

La potentielle arrivée de l’Apple Ring soulève des questions intéressantes sur sa position dans l’écosystème d’Apple : sera-t-elle une alternative à l’Apple Watch ou un accessoire complémentaire ? L’avenir nous dira comment Apple compte captiver les utilisateurs avec sa bague connectée, surtout face à la concurrence imminente de Samsung.