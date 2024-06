Nintendo Direct juin 2024 : voici toutes les bandes-annonces, toutes les annonces

Le fait que le calendrier confirmé des lancements de Nintendo pour le reste de l’année 2024 n’en affiche que deux à partir d’hier a pu donner à certains l’impression qu’il n’y avait pas beaucoup de jeux à venir sur Nintendo Switch, alors que l’entreprise se prépare à un lancement anticipé de sa nouvelle console Switch en 2025.

Oui, le Nintendo Direct de juin 2024 nous a détrompés. Nintendo a annoncé cinq jeux de première partie, clôturés par une bande-annonce de lancement pour le très (très) long Metroid Prime 4 : Beyond.

Parmi les autres titres, citons Mario & Luigi : Brothership, le premier jeu de la série Mario & Luigi depuis une dizaine d’années, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, dans lequel les joueurs peuvent enfin incarner Zelda dans son royaume, et Donkey Kong Country Returns HD, qui sortira en janvier. Ne négligez pas non plus le nouveau jeu Super Mario Party Jamboree. La série a un public fidèle, et c’est le jeu qui sort le plus tôt des cinq (le 17 octobre).

Voici un récapitulatif de tout ce qui a été annoncé lors du Nintendo Direct de juin 2024, avec les bandes-annonces correspondantes, soit 31 au total. Nous connaissions déjà certains de ces jeux, mais la plupart d’entre eux sont des jeux de tiers qui plaisent au public et qui sont produits par des éditeurs partenaires de longue date de Nintendo. On ne s’attend pas à ce que Nintendo remplisse 40 minutes à lui tout seul, n’est-ce pas ?

Mario & Luigi : Brothership

Il s’agit du premier jeu de la franchise Mario & Luigi depuis près de 10 ans, lancé le 7 novembre. Les joueurs peuvent s’attendre à une aventure qui combine la plateforme avec l’exploration en vue de dessus et le combat sur une série d’îles.

Nintendo World Championships NES Edition

Lancé le 18 juillet, il s’agit d’une adaptation sur Switch des « Olympiades NES », les championnats du monde NES qui ont fait le tour de 29 villes américaines dans le but de déterminer qui était le meilleur joueur Nintendo. Il y a des défis pour les joueurs solitaires ainsi que des affrontements en tête-à-tête.

Fairy Tail 2

Ce jeu de stratégie en temps réel de Koei Tecmo est une adaptation de l’anime Fairy Tail, et sera lancé cet hiver.

Fantasian Neo Dimension

Ce RPG au tour par tour est prévu pour les fêtes de fin d’année, avec le créateur de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, à la réalisation. Ce trailer, qui montre des héros s’unissant pour faire face à une crise existentielle, devrait vous donner une bonne idée de ce que sera le gameplay.

Nintendo Switch Sports se met au basket

Nintendo Switch Sports, qui a été lancé en avril 2022, verra le basket-ball à 2 contre 2 ajouté à sa suite de jeux sportifs occasionnels. Il s’agit d’une mise à jour gratuite qui arrivera plus tard dans l’année.

Mio : Mémoires en orbite

Honnêtement, j’ai cru qu’il s’agissait de Hollow Knight : Silksong en me basant sur l’apparence de ce personnage, ma dissonance cognitive à propos de ce jeu était aussi complète. Mais non, il s’agit d’une aventure de science-fiction se déroulant en 2025, très visuelle.

Nouvelle mise à jour de Disney Illusion Island

La mise à jour « Mystère du mois » est une mise à jour surprise de Disney Illusion Island, qui sera lancée mardi. Le jeu a été lancé il y a un an, en juillet.

Hello Kitty Island Adventure

Il s’agit d’une adaptation sur Switch de ce qui a été un titre uniquement mobile depuis son lancement en 2023. La bande-annonce de ce titre cozycore, semblable à Animal Crossing, indique une date de lancement en 2025. Il s’agira d’une exclusivité chronométrée pour la console, ce qui signifie bien sûr qu’il arrivera plus tard sur d’autres plateformes.

Looney Tunes: Wacky World of Sports

Si cette suite de quatre jeux de sport d’arcade vous fait penser à Space Jam, sachez que les trois autres sont le football, le tennis et le golf. Les classiques des Looney Tunes, comme les chutes d’enclumes et d’autres problèmes, doivent être pris en compte dans votre plan de jeu.

Among Us (mise à jour)

Une autre mise à jour gratuite est Among Us, qui offre de nouveaux rôles d’imposteurs, et un nouveau membre d’équipage. Les nouveaux imposteurs peuvent placer des dispositifs de repérage sur les autres joueurs, ou devenir invisibles, ce qui a bien sûr beaucoup d’utilité dans ce jeu de déduction sociale.

Farmagia

Dans Farmagia, les joueurs élèvent un immense troupeau de monstres différents et puissants pour éliminer les ennemis boss et transformer leur ranch en une redoutable station de combat. Le jeu sera lancé le 1er novembre.

Donkey Kong Country Returns HD

Donkey Kong Country Returns a été plébiscité par les fans lors de son lancement sur Wii. Il est donc logique de peaufiner les graphismes et de le ramener sur Switch, avec du contenu et des fonctionnalités supplémentaires. Il sera lancé le 16 janvier.

Dragon Quest III HD-2D Remake

Annoncé pour la première fois en mai 2021, Dragon Quest III HD-2D Remake a désormais une date de sortie : le 14 novembre sur Nintendo Switch. Les remakes de Dragon Quests I et II suivront en 2025.

Funko Fusion

Funko Fusion est une aventure d’action où les personnages ressemblent tous à des Funkos. La différence, c’est que ces derniers se croisent avec d’autres franchises de la pop culture, sinon, quel serait l’intérêt d’un jeu Funko. Dans le cas présent, il s’agit de toutes les propriétés d’Universal Pictures : Jurassic Park, Les Dents de la mer, Retour vers le futur et Battlestar Galactica. Funko Fusion sera lancé le 13 septembre sur Switch, mais aussi sur PlayStation 5 et Windows PC via Steam.

Luigi’s Mansion 2 HD

C’est une quantité connue puisqu’il sera lancé la semaine prochaine, mais Nintendo n’allait pas laisser Luigi’s Mansion 2 HD en dehors de la vitrine. Il arrive le 27 juin.

The New Denpa Men

Vu la façon dont certains de ces personnages sont illustrés, j’aurais confondu ce jeu social cozycore avec une réunion de Mii. Mais c’est un jeu du développeur Genius Sononity qui sera lancé le 27 juillet.

Metal Slug Attack Reloaded

Les fans du classique run-nun side-scroller de SNK seront ravis d’apprendre que le dernier jeu est en train de se lancer (en regardant la montre)…

Darkest Dungeon II

Darkest Dungeon II est sorti en 2023 sur PC, mais les fans du RPG roguelike seront heureux d’apprendre qu’il arrive sur Switch (ainsi que sur PlayStation 4 et PlayStation 5) le 15 juillet.

Nintendo adore les annonces de lancement surprises, du type « c’est là aujourd’hui ». Bien qu’il s’agisse d’une bibliothèque de jeux arrivant sur Nintendo Switch Online, il s’agit d’un quatuor assez solide : Turok, Perfect Dark, Metroid Zero Mission et The Legend of Zelda: A Link to the Past—Four Swords, qui est jouable en ligne avec des amis pour la première fois.

Phantom Brave : The Lost Hero

L’aventure élégante — et super précieuse — mettant en scène l’héroïne Merona arrive sur Nintendo Switch en 2025.

Marvel vs. Capcom : Fighting Collection: Les classiques de l’arcade

Sept jeux issus de la collaboration de longue date entre Marvel et Capcom débarquent dans une seule et même anthologie plus tard cette année. Il ne s’agit pas seulement de la série de jeux de combat, les beat-em ups à défilement latéral sont également présents, avec de nombreux extras pour les fans de l’époque.

Super Mario Party Jamboree

Le smorgasbord de jeux de fête — Nintendo l’a qualifié de plus grand jeu de la série — arrive sur Switch le 17 octobre. Les joueurs trouveront cinq nouveaux jeux ainsi que des jeux issus des précédents opus de la série. Jusqu’à 20 joueurs peuvent s’affronter, en supposant que vous puissiez coordonner autant d’horaires.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Les joueurs peuvent enfin incarner Zelda elle-même dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Cette fois, c’est Link qui a besoin d’être sauvé. Le jeu sera lancé le 26 septembre. Une édition spéciale de la Nintendo Switch Lite entièrement dorée, avec un logo Hyrule au dos, sera également lancée le 26 septembre.

Just Dance 2025 Edition

Ne vous endormez pas sur Just Dance. Avec ses 15 ans, la série a une sorte de longévité qui en fait un digne collègue de l’écurie de personnages de Nintendo. Le jeu sera lancé en octobre.

Lego Horizon Adventures

Ce jeu a été annoncé lors du Summer Game Fest ; il est à nouveau présenté ici, avec un rappel que l’adaptation de la série de Sony sera également lancée sur Nintendo Switch pendant les fêtes de fin d’année.

Stray

Stray, une aventure indépendante mettant en scène un adorable chaton, a fait ses débuts sur PlayStation en 2022 en tant que lancement PlayStation Plus. Il arrive sur Nintendo Switch pour les fêtes de fin d’année.

Tales of the Shire: Un jeu du Seigneur des Anneaux

Toujours pas de date de lancement autre que ces fêtes de fin d’année pour le crossover de simulation de vie avec la franchise du Seigneur des Anneaux. Vivez comme un hobbit et saluez les visages familiers de votre village avec Tales of the Shire : A Lord of the Rings Game.

Collection Ace Attorney Investigations

Capcom rassemble deux jeux Ace Attorney dans ce lancement pour la Nintendo Switch qui arrivera le 6 septembre. Il s’agit de Ace Attorney Investigations : Miles Edgeworth ainsi que le premier jeu occidental Ace Attorney Investigations 2 : Prosecutor’s Gambit.

The Hundred Line : Académie de la dernière défense

Dans cette aventure, le lycée devient la dernière redoute pour 100 élèves qui doivent se réentraîner pour repousser une menace d’un autre monde. Ils doivent tenir 100 jours face à la horde. Le jeu sortira au début de l’année 2025.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven remake

Il s’agit d’un remake complet d’un jeu sorti en 1993 au Japon, avec des batailles au tour par tour comme couche de base du gameplay. Il sera lancé le 24 octobre.

Metroid Prime 4 : Beyond

Et enfin, la vraie grande annonce : Metroid Prime 4 : Beyond arrive enfin. Certes, Nintendo n’a parlé que d’un lancement en 2025, mais ils ont tout de même suffisamment confiance en ce titre pour ne pas le renvoyer entièrement à la planche à dessin, comme ce fut le cas en 2019. Le jeu a été annoncé pour la première fois en 2017.