Metroid Prime 4 : Beyond dévoilé avec une bande-annonce épique - Sortie en 2025

Nintendo a gardé le meilleur pour la fin de son Nintendo Direct avec la bande-annonce de Metroid Prime 4 : Beyond, le seul inconvénient étant que nous devrons attendre l’année prochaine pour mettre la main dessus.

Samus Aran est de retour et il se pourrait bien que le jeu, qui sortira en 2025, soit disponible sur un matériel amélioré sous la forme de la Nintendo Switch 2. Bien sûr, rien n’a été dit à ce sujet, mais les calendriers pourraient finir par s’aligner, ce qui pourrait finir par rendre le jeu encore plus beau qu’il ne l’est dans la bande-annonce ci-dessous.

Nous avons pu voir 2 minutes du jeu lors du Nintendo Direct dans une bande-annonce épique comprenant de nombreuses images de synthèse et quelques séquences de gameplay qui ont semblé très fluides, les sections FPS avec Samus ayant vraiment mis le jeu en valeur.

Cela fait maintenant plus de 7 ans que Nintendo a annoncé pour la première fois qu’il travaillait sur Metroid Prime 4. Comme c’est la tendance actuelle dans les jeux, nous avons maintenant un sous-titre après deux points, d’où le :Beyond.

En plus de la partie FPS, nous avons également pu voir Samus se transformer en une grosse boule qui roule sur une piste entre les pièces. Une fois de plus, tout cela semble très fluide et montre que la Switch – si c’est bien ce sur quoi le jeu tournait – peut encore tenir son rang lorsque ses jeux sont parfaitement optimisés.

Metroid Prime 4 : Beyond prêt pour la Switch 2 ?

Nous attendons la sortie de Metroid Prime 3 depuis 2007, et bien que nous ayons eu plusieurs remasters, c’est à l’E3 (vous vous en souvenez) en 2017 que nous avons eu pour la première fois le pressentiment que ce jeu allait arriver. Personne ne s’attendait vraiment à ce qu’il faille attendre 2025 avant de pouvoir mettre la main dessus, mais d’après ce que nous venons de voir, la longue attente pourrait bien en avoir valu la peine au final.

Alors que Metroid Prime 4 : Beyond ne sera pas lancé avant 2025, les fans peuvent se procurer leur dose de Metroid avec Metroid Prime Remastered et Metroid Dread en attendant.