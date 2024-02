Pas de nouveaux titres PlayStation majeurs avant 2025, annonce Sony

Sony Interactive Entertainment ne prévoit pas de sortir « de nouveaux titres majeurs existants » pour PlayStation avant le 31 mars 2025. L’annonce a été faite lors de la réunion d’information du troisième trimestre de l’entreprise.

« En ce qui concerne les logiciels de première partie, nous voulons continuer à nous concentrer sur la production d’œuvres de haute qualité et sur le développement de jeux en direct », a déclaré Hiroki Totoki, président du groupe Sony, directeur de l’exploitation et directeur financier.

« Mais alors que des projets majeurs sont en cours de développement, nous ne prévoyons pas de sortir de nouveaux titres de franchises existantes majeures au cours de la prochaine année fiscale, comme God of War Ragnorak et Marvel’s Spider-Man 2″.

Si les jeux qui entrent dans la catégorie des « grands titres de franchise existants » comprennent des titres phares tels que God of War et Marvel’s Spiderman, ils n’incluent pas les nouveaux jeux de propriété intellectuelle tels que le jeu de tir multijoueur à la première personne Concord ou les titres de franchise existants non majeurs tels que le jeu de survie et d’horreur Until Dawn.

Totoki a indiqué qu’il s’attendait à ce que les ventes des titres de la franchise diminuent légèrement :

Bien que le fardeau des coûts liés à l’acquisition s’allège au cours de l’année fiscale prochaine, nous nous attendons à ce que le bénéfice des logiciels de première partie diminue légèrement par rapport à cette année fiscale en raison de l’impact de la baisse des ventes. De ce fait, le bénéfice d’exploitation pour le prochain exercice devrait légèrement augmenter par rapport à l’exercice en cours. Cependant, bien qu’il s’agisse de notre base de référence, nous examinons des mesures visant à améliorer davantage la rentabilité avant l’annonce des résultats prévisionnels annuels en mai prochain.

La PlayStation 5 aidera Sony à augmenter ses revenus

Toutefois, il a également évoqué le rôle que joueront les ventes de la PlayStation 5 dans les bénéfices de Sony : « En ce qui concerne la PlayStation 5, qui entrera dans sa cinquième année depuis son lancement, en partie parce qu’elle entre dans la seconde moitié du cycle des consoles, nous visons à optimiser les ventes en mettant davantage l’accent sur l’équilibre avec les bénéfices, de sorte que nous prévoyons un déclin progressif des ventes d’unités à partir de la prochaine année fiscale », a déclaré Totoki.

« Nous nous attendons à ce que les ventes de logiciels tiers continuent à augmenter progressivement en raison de l’expansion de la base d’installation de la PlayStation 5 et du niveau élevé d’engagement des utilisateurs. En ce qui concerne les services de réseau, nous nous attendons à ce que le nombre d’abonnés soit équivalent à celui de l’année fiscale en cours, voire légèrement inférieur, en raison de l’impact de la révision des prix que nous avons mise en œuvre au cours de cette année fiscale. Néanmoins, nous nous attendons à ce que les ventes augmentent progressivement en raison d’une évolution vers des services haut de gamme attrayants ».

Comme le rapporte Gematsu, les perspectives pour la prochaine année fiscale de la PlayStation 5 (PS5) sont les suivantes :