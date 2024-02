MWC 2024 : Nokia prépare l’industrie avec MX Workmate, son nouvel assistant IA

La prochaine édition du Mobile World Congress (MWC) ne se limitera pas à la présentation des derniers smartphones haut de gamme, tels que le Honor Magic 6 Pro et le Xiaomi 14 Ultra, attendus avec impatience par le public international. Cette année, Nokia réserve également une surprise de taille.

Contrairement aux attentes, le géant finlandais ne dévoilera pas un nouveau smartphone facile à réparer tel que le Nokia G22. Nokia s’apprête plutôt à présenter un assistant personnel alimenté par l’intelligence artificielle (IA).

Avant de soupirer d’indifférence, sachez que cette innovation n’est pas une énième réponse aux assistants IA populaires comme Gemini de Google. Selon Reuters, l’outil IA de Nokia est conçu pour générer des messages destinés aux travailleurs industriels, incluant des alertes sur les équipements défectueux basés sur des données en temps réel, et propose même des recommandations pour augmenter la production en usine.

Baptisé « MX Workmate », cet outil entend enrichir la technologie de communication existante de Nokia, déjà utilisée par des clients industriels, en exploitant les modèles de langage génératif pour rédiger des textes semblables à ceux d’un humain, a indiqué l’entreprise.

La première version de cet assistant IA sera présentée lors du prochain MWC qui se tiendra à la fin février à Barcelone. Certaines fonctionnalités de l’assistant sont encore au stade de la recherche, les développeurs souhaitant éviter les « hallucinations IA » — c’est-à-dire lorsque l’IA fournit une réponse convaincante, mais totalement fictive.

Une première version

« L’outil doit être précis, clair et correct. Il doit également être traçable et modéré », a expliqué Stéphane Daeuble, responsable du marketing des solutions d’entreprise chez Nokia. Des mesures de sécurité initiales, telles que la validation des prompts de l’IA par une personne, seront mises en place.

Nokia fournit déjà des technologies 4G et 5G pour les communications internes, permettant aux entreprises industrielles d’accéder aux données issues des capteurs de machines. « L’idée est maintenant de disposer d’un assistant pour aider les travailleurs à interpréter toutes ces données », a ajouté Daeuble.

Il conclut en estimant qu’il faudra peut-être attendre un an, voire un an et demi, avant de voir la première mise en œuvre concrète de cette technologie.