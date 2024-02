Windows 11 24H2 : nouvelle ère de fonctionnalités et d’innovations

L’année à peine entamée, Microsoft semble déjà s’activer pour la prochaine grande mise à jour de Windows prévue pour la fin de l’année. Les premières versions Insider de Windows, distribuées dans les canaux Canary et Dev, affichent désormais le numéro de version « 24H2 ». Cela signifie qu’elles constituent les prémices de ce que Microsoft prévoit de déployer auprès de tous les utilisateurs de Windows à l’automne.

Les nouveautés de la version 24H2 englobent une série de fonctionnalités que Microsoft a déjà commencé à tester publiquement depuis l’importante mise à jour de septembre dernier, ainsi que quelques ajouts inédits. La plus marquante est l’introduction de sudo pour Windows, une adaptation d’une commande de terminal Linux/Unix apparue pour la première fois dans une version preview plus tôt dans le mois. Cette build inclut également une meilleure prise en charge des aides auditives, la possibilité de créer des archives 7-zip et TAR depuis l’Explorateur de fichiers, un mode d’économie d’énergie, ainsi que des nouveautés concernant le protocole SMB. En outre, les applications WordPad et Conseils sont retirées de cette version.

Au cours de l’ère Windows 11, Microsoft a adopté la pratique de déployer de nouvelles fonctionnalités en plusieurs petites vagues tout au long de l’année, certaines de ces fonctionnalités pourraient donc être rendues disponibles à tous les utilisateurs de Windows 11 avant la fin de l’année.

Le passage anticipé au numéro de version 24H2 marque une rupture avec l’année précédente, où Windows 11 23H2 n’avait été rendu public qu’à la fin du mois d’octobre. Et même alors, il s’agissait principalement d’une mise à jour faisant évoluer le numéro de version et le support logiciel de Microsoft, la plupart de ses « nouvelles » fonctionnalités ayant déjà été déployées sur les PC exécutant Windows 11 22H2 le mois précédent.

Il semblerait que cette mise à jour puisse être d’une portée assez significative. Outre les fonctionnalités annoncées par Microsoft, des signes indiquent que l’entreprise révise des éléments comme le processus d’installation de Windows, qui reste pratiquement inchangé depuis Windows Vista en 2006, à quelques retouches légères et principalement esthétiques près.

Sur le plan logistique, cette première build de Windows 11 24H2 permet aux testeurs Windows Insider du canal Canary, le plus instable, de passer au canal Dev, moins instable, sans avoir à réinstaller complètement Windows. Toutefois, cette possibilité ne sera pas ouverte indéfiniment, et le canal Canary passera à une nouvelle série de numéros de build.

L’avenir de Windows 12 ?

Quant à Windows 12, certains médias et utilisateurs ont interprété l’annonce de cette mise à jour comme la preuve que le supposé « Windows 12 » ne verrait pas le jour cette année. L’existence de Windows 12, largement déduite de rumeurs et de déclarations éparses de fabricants de PC et d’analystes, n’a jamais été officiellement confirmée ni infirmée par Microsoft.

La mise à jour 24H2 suggère que Windows 11 sera prolongé d’au moins un an, mais cela n’exclut pas nécessairement un lancement de Windows 12 cette année. Windows 10 a reçu une mise à jour 21H2 l’année de sortie de Windows 11 et une mise à jour 22H2 l’année suivante. Microsoft pourrait décider de renommer la prochaine mise à jour de fonctionnalités à relativement court préavis, comme cela a été le cas avec Windows 11, initialement envisagé comme une refonte de Windows 10. Windows 12 pourrait voir le jour, ou pas, mais la mise à jour Windows 11 24H2 ne devrait pas être considérée comme une preuve décisive dans un sens ou dans l’autre.

L’intelligence artificielle était censée être un point central pour l’hypothétique Windows 12, comme elle l’a été pour les dernières mises à jour majeures de Windows 11. Trendforce a même avancé que les « AI PC » exécutant « la prochaine génération de Windows » nécessiteraient un minimum de 16 Go de RAM, bien que Microsoft ait refusé de commenter ces rumeurs et spéculations. Trendforce a également mentionné que ces AI PC nécessiteraient des unités de traitement neuronal (NPU) répondant à certaines normes de performance.

À ce jour, Microsoft n’a imposé aucune exigence système spécifique pour Copilot ou les autres fonctionnalités d’IA générative de Windows.