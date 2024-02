Vivo prêt à lancer le V30 Pro : un smartphone de milieu de gamme aux allures de flagship

Après avoir introduit deux smartphones de la série V30 sur le marché mondial cette année, vivo se prépare maintenant à lancer un troisième modèle, le V30 Pro. Ce prochain produit majeur de la compagnie chinoise, le V30 Pro, se positionne très près du haut de gamme grâce à ses spécifications robustes.

Selon les informations précédemment rapportées, le V30 Pro devrait faire ses débuts en Inde le mois prochain, mais il est fort probable que ce dispositif de milieu de gamme soit également introduit dans d’autres pays au même moment.

Bien que nous disposions déjà de certaines informations sur le futur appareil de vivo, rien n’était aussi détaillé que le rapport de cette semaine. Les experts de 91 mobiles ont mis la main sur plusieurs rendus du vivo V30 Pro, ainsi que sur la liste complète de ses spécifications.

Le V30 Pro est confirmé une fois de plus comme étant équipé du processeur MediaTek Dimensity 8200, accompagné de jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage (UFS 3.1). Parmi les spécifications clés révélées par le rapport, on trouve également un grand écran AMOLED de 6,78 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une massive batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 80 W.

À l’arrière, le smartphone de vivo est censé présenter une configuration triple caméra de pointe, qui inclut des capteurs de 50 mégapixels pour la principale, l’ultra-large et le téléobjectif, co-développés avec ZEISS. De plus, le V30 Pro est équipé d’une caméra frontale de 50 mégapixels pour les selfies.

Le V30 Pro pèse 188 g et mesure 164,4 x 75,1 x 7,5 mm. Il bénéficiera également d’une certification IP54 pour la résistance à la poussière et à l’eau tant nécessaire. Le seul élément restant à déterminer est le prix, qui est un aspect assez important pour un appareil se situant à la frontière entre les gammes moyenne et haute.