L’iPhone 16 promet des batteries plus robustes : une révolution en marche

Alors que nous ne sommes qu’en février, les rumeurs concernant l’iPhone 16 commencent déjà à se multiplier, promettant des évolutions notables par rapport aux générations précédentes.

Selon les dernières informations circulant dans l’écosystème des initiés d’Apple, notamment grâce à Majin Bu, l’iPhone 16 standard pourrait bénéficier d’une batterie 6 % plus grande que celle de l’iPhone 15 (3 561 mAh contre 3 349 mAh), tandis que l’iPhone 16 Pro Max verrait sa batterie augmenter de 5 % par rapport à l’iPhone 15 Pro Max (4 676 mAh contre 4 422 mAh).

Based on the information I managed to obtain, the new iPhone 16 will have a 3561 mAh battery, while the 16 plus should have a 4006 mAh battery and the 16 Pro Max, should be equipped with a 4676 mAh battery that is no longer L-shaped due to the redesign of the internal structure… pic.twitter.com/T7VuhQ6Brs

