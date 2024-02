Apple révèle un taux d’adoption modéré pour iOS 17 parmi les utilisateurs d’iPhone

Pour la première fois, Apple a publié des détails sur les chiffres d’adoption d’iOS 17. Selon les statistiques d’adoption récemment publiées sur le site Web Apple Developer, iOS 17 est installé sur 76 % des iPhone lancés au cours des quatre dernières années.

Ces données sont mesurées sur la base des appareils qui ont été vendus sur l’App Store jusqu’au 4 février 2024. Repérés pour la première fois par MacRumors, ces chiffres indiquent que l’adoption d’iOS 17 est inférieure à celle d’iOS 16.

Selon Apple, la répartition de l’adoption d’iOS 17 est la suivante :

Sur l’ensemble des iPhone sortis au cours des quatre dernières années : iOS 17 : 76 % iOS 16 : 20 Plus ancien : 4 %

De tous les iPhone : iOS 17 : 66 % iOS 16 : 23 % Plus anciens : 11 %



D’après les données d’Apple, l’adoption d’iOS 17 a été plus lente que celle d’iOS 16. L’année dernière, à la même époque, 81 % des iPhone modernes et 72 % de tous les iPhone fonctionnaient sous iOS. iOS 17 a donc certainement du retard à rattraper.

Outre iOS 17, Apple a également communiqué les chiffres d’iPadOS 17. 61 % des iPad lancés au cours des quatre dernières années fonctionnent sous iPadOS 17, 29 % sous iPadOS 16 et 10 % sous une version plus ancienne d’iPadOS. Si l’on considère l’ensemble des iPad actifs, 53 % d’entre eux ont installé iPadOS 17, 29 % iPadOS 16 et 18 % une version antérieure du logiciel iPadOS.

Le rythme d’adoption de l’iPadOS 17 est plus rapide

Il est intéressant de noter que le rythme d’adoption de l’iPadOS 17 est plus rapide que celui de l’iPadOS 16. En février 2023, seuls 53 % des iPad modernes et 50 % de tous les iPad fonctionnaient sous iPadOS 16. Cela montre clairement que l’iPadOS 17 dépasse définitivement l’iPadOS 16.

Même si iOS 17 apporte des fonctionnalités intéressantes comme NameDrop et Contact Posters, il semble que les utilisateurs ne soient pas suffisamment convaincus pour appuyer sur le bouton « Mise à jour ». Je pense que ce ne sera pas le cas avec iOS 18, qui devrait être la plus grande mise à jour logicielle de l’histoire d’Apple. La prochaine version d’iOS 18 devrait être la prochaine grande nouveauté d’Apple et un coup de maître pour vendre plus d’iPhone. L’IA générative pourrait jouer un rôle important dans la fondation d’iOS 18.