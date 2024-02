La série Xiaomi 14 prête à bouleverser le marché mondial en février

Pour démarrer cette année en beauté, Xiaomi ne cesse de surprendre avec ses lancements de produits consécutifs, marquant les esprits notamment avec les voitures électriques SU7 et SU7 Max. Mais, l’entreprise ne compte pas s’arrêter là. Elle se prépare à dévoiler sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, la série Xiaomi 14, à l’échelle mondiale lors du MWC 2024.

Après une longue attente, c’est donc maintenant officiel. Le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a annoncé sur X (anciennement Twitter) que la série Xiaomi 14 serait lancée globalement le 25 février.

It’s a moment we share. Feb 25th, the #LensToLegend journey begins. Get ready to be inspired. 🟠📷🔴 #Xiaomi14Series pic.twitter.com/bw1PyxO6Vg

— Lei Jun (@leijun) February 6, 2024