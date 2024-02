Révolution OLED dans les iPad Pro sans explosion du budget

Cette année, le premier trimestre pourrait être marqué par l’annonce tant attendue du renouvellement de la gamme iPad Pro d’Apple.

L’année 2024 s’annonce cruciale pour les iPad d’Apple, après une année sans nouveautés dans cette gamme. Les informations les plus récentes indiquent que la prochaine génération d’iPad Pro, qui pourrait intégrer pour la première fois des écrans OLED, ne serait pas aussi onéreuse qu’on le craignait auparavant.

Selon un rapport de DigiTimes, contrairement aux anticipations de décembre qui prédisaient une hausse significative des prix, les modèles d’iPad Pro à venir ne connaîtront pas d’augmentation de prix dramatique. Il avait été suggéré que le modèle de 11 pouces de 2024 commencerait à 1 500 dollars, tandis que le modèle de 12,9 pouces, qui bénéficierait d’un écran plus grand de 13 pouces, serait proposé à partir de 1 800 dollars. Pour rappel, les prix actuels débutent respectivement à 799 dollars et 1099 dollars (1 069 euros et 1 469 euros en France).

Le rapport précise désormais que l’augmentation des tarifs pour les modèles de cette année ne devrait probablement pas dépasser 160 dollars, une hausse bien plus modérée que ce qui avait été annoncé précédemment.

Outre l’introduction d’écrans OLED, les nouveaux modèles haut de gamme d’iPad Pro devraient être équipés pour la première fois d’un processeur M3. Ces améliorations devraient considérablement améliorer la performance globale et l’expérience visuelle des iPad Pro. Cependant, peu d’autres détails sont connus sur ces nouvelles tablettes, bien qu’une annonce d’Apple soit attendue dès le mois prochain.

Une grosse attente

Les rumeurs suggèrent également un changement de design pour le prochain Magic Keyboard pour iPad, qui pourrait intégrer de l’aluminium sur le clavier pour offrir une sensation plus proche de celle d’un MacBook. Le Magic Keyboard actuel présente une finition en caoutchouc mat. Un successeur de l’Apple Pencil 2 pourrait aussi être dévoilé en même temps que les nouveaux iPad.

Après une période de silence de la part d’Apple concernant sa gamme de tablettes, il sera intéressant de voir ce que la marque a prévu pour tous ces modèles. Seront-ils dotés des dernières innovations ? Ou Apple se concentrera-t-il sur l’offre d’options plus abordables pour les budgets serrés ? Seul l’avenir nous le dira, mais une chose est sûre : le monde de la technologie est en attente.