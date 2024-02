Tapestry : vers une timeline universelle pour vos médias en ligne

La plupart d’entre nous possèdent des comptes sur plusieurs réseaux sociaux et, même si nous ne postons pas forcément des informations sur chacun d’entre eux, il est probable que vous en gardiez au moins une trace. Il en va de même pour les sites d’information. Si des fonctionnalités telles que les widgets de l’écran d’accueil ou les notifications filtrées peuvent être intéressantes, il se peut que vous souhaitiez aller encore plus loin. C’est précisément l’objectif du projet Tapestry.

Project Tapestry est une application proposée par The IconFactory, un développeur d’applications pour iPhone, iPad et Mac qui a déjà créé d’autres applications telles que Linea Sketch et le défunt client Twitterrific pour Twitter (qui a cessé de fonctionner après que Twitter a supprimé son API publique). Elle vise à résoudre le problème de la fragmentation des médias en ligne en créant une chronologie universelle pour iOS qui consolide les mises à jour provenant de diverses sources.

Actuellement, vous devez naviguer entre plusieurs applications et sites Web pour rester informé, mais Tapestry cherche à simplifier ce processus.

L’application proposée offrira une seule ligne timeline englobant les services de réseaux sociaux, les flux RSS et d’autres sources de données. Contrairement aux algorithmes qui dictent la visibilité du contenu, Tapestry affiche les mises à jour dans l’ordre où elles sont publiées. L’objectif n’est pas de remplacer les applications existantes, mais de les compléter. Vous pouvez configurer Tapestry avec des plug-ins de sources de données : de petits codes JavaScript qui assurent la traduction entre l’application et les services Web. Des plug-ins par défaut seront fournis, mais vous pouvez également en créer de nouveaux.

Les fonctionnalités prévues comprennent une timeline unifiée, des détails individuels sur les billets, une mémoire de position de lecture, la prise en charge de diverses sources accessibles au public (par exemple, les comptes Mastodon et les flux RSS), la création de plug-ins de base, la compatibilité avec l’iPhone et l’iPad, la prise en charge de VoiceOver pour l’accessibilité, le redimensionnement dynamique des polices, et des thèmes clairs/foncés. À terme, l’application souhaite également inclure des fonctionnalités telles la mise en sourdine d’éléments dans la timeline, la personnalisation des thèmes visuels, la mise en signet de messages, le filtrage et la recherche dans la timeline, les notifications locales pour les mises à jour, l’installation facile de nouveaux plug-ins, une bibliothèque de plug-ins, et une version native pour macOS.

De réelles limites

Il convient de noter qu’il est possible de réaliser manuellement la plupart de ces fonctionnalités de flux unique à l’aide d’un lecteur RSS par exemple. Il s’agit de sources de données ouvertes et accessibles au public, après tout, et des plateformes comme Tumblr, Mastodon et YouTube proposent des flux RSS. L’objectif est d’intégrer tout cela dans un hub beaucoup plus convivial qui pourrait bénéficier d’extensions intéressantes.

À noter que l’entreprise précise que malheureusement certains services populaires sont bloqués et qu’elle ne peut rien y faire. Donc, à moins que quelque chose ne change, l’application ne sera pas en mesure d’extraire des messages de : Facebook, Instagram, Threads ou encore Twitter/X.

En ce qui concerne les fonctionnalités, Tapestry ne sera pas en mesure de répondre aux posts ou d’en créer par elle-même. L’application est conçue comme une vue d’ensemble de votre paysage de réseaux sociaux et d’informations, et les fonctionnalités telles que la création de contenu pour un service donné sont mieux réalisées à partir d’une application dédiée.

L’application ne deviendra réalité que si le projet atteint son objectif de financement sur Kickstarter, alors si cela vous semble intéressant, pensez à soutenir le projet en cliquant sur ce lien. À l’heure où j’écris ces lignes, le projet a atteint près de 90 000 euros sur son objectif initial de 92 000 euros.