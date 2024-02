ROG Falchion RX d’ASUS : le nouveau clavier mécanique sans fil à profil bas

ASUS a révélé un tas de nouvelles technologies plus tôt cette année au CES 2024, et l’une d’entre elles était un clavier de jeu compact à profil bas : le ROG Falchion RX. Cependant, le clavier n’était pas disponible à l’achat, et maintenant vous pouvez enfin l’obtenir.

Le ROG Falchion RX est un clavier mécanique sans fil à profil bas, avec un « clavier à 65 % dans un cadre à 60 % » et un profil de 26,5 mm. Cela signifie qu’il n’y a pas de pavé numérique dédié, mais vous disposez de la rangée de chiffres habituelle en haut, ainsi que des touches Insérer, Supprimer, Page précédente/Page suivante et des touches fléchées sur le côté droit. Il utilise des commutateurs mécaniques RX Red et Blue pré-lubrifiés. L’éclairage RVB peut être configuré (ou entièrement désactivé) avec le logiciel de bureau ASUS Armoury Crate. Il y a également un support complet pour Mac et un mode de remappage des touches spécifique pour macOS, ce qui n’est pas toujours le cas avec les accessoires de jeu.

La caractéristique la plus intéressante est sans doute l’écran tactile situé en haut du clavier, qui fonctionne un peu comme la Touch Bar qu’Apple avait l’habitude d’inclure sur certains ordinateurs portables MacBook Pro. Il peut être utilisé pour régler le volume, contrôler la lecture multimédia et modifier l’éclairage du clavier, avec des commandes personnalisables à l’aide d’une application de bureau.

La connectivité est également un point fort du ROG Falchion RX. Il est livré avec un adaptateur USB 2,4 GHz pour une connexion sans fil à faible latence, et si vous avez d’autres périphériques sans fil ASUS ROG pris en charge (comme la souris ROG Harpe Ace ou Keris II), ils peuvent être couplés au même adaptateur USB. Vous pouvez également l’appairer via une connexion Bluetooth standard, et stocker jusqu’à 3 connexions pour faciliter le changement. ASUS précise que le clavier peut également fonctionner comme un clavier USB filaire classique avec un câble USB-C, ce qui n’est pas le cas de la plupart des autres claviers sans fil.

Vous pouvez acheter le ASUS ROG Falchion RX Low Profile au prix de 189,99 euros. Il s’agit d’une excellente option pour un clavier mécanique à profil bas qui fonctionne bien avec presque tous les ordinateurs ou appareils mobiles que vous possédez.