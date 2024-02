L’innovation pliable d’Apple : iPhone ou iPad mini réinventé pour 2026-2027 ?

Tim Cook, PDG d’Apple, a récemment fait la couverture de Vanity Fair en portant le nouveau casque Vision Pro de la société. Dans l’article, le rédacteur Nick Bilton mentionne avec désinvolture des pièces secrètes dans l’ancien Infine Loop d’Apple où l’on rêvait « d’iPhone pliables ».

Plus de cinq ans après le premier smartphone pliable fonctionnel de Samsung, un iPhone pliable semble toujours être un rêve. Mais, un récent rapport laisse entendre qu’il pourrait bientôt devenir une réalité, même si le calendrier reste vague. De nouvelles informations font état d’un appareil Apple pliable qui pourrait être lancé en 2026 ou 2027.

Selon le média coréen The Elec, Apple travaille actuellement sur un appareil pliable doté d’un écran d’environ 8 pouces. On ne sait toutefois pas s’il s’agira d’un iPhone pliable ou d’un remplaçant de l’iPad Mini, qui dispose actuellement d’un écran de 8,3 pouces.

Naturellement, cela ne confirme pas la présence d’un appareil pliable d’Apple. Toutefois, étant donné que de plus en plus de marques de smartphones et même d’ordinateurs portables suivent la tendance des écrans flexibles, cette évolution pourrait être inévitable, à moins que de nouveaux supports d’interaction sans écran, tels que l’Apple Vision Pro, ne remplacent complètement les smartphones.

Selon le média, Samsung et LG, les deux principaux fabricants de panneaux d’affichage flexibles, ont envoyé leurs échantillons à Apple à la fin de l’année 2023. Ceux-ci étaient toutefois plus petits et mesuraient entre 6 et 8 pouces, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles Apple pourrait même évaluer deux facteurs de forme différents ou des appareils dotés d’écrans pliables.

Samsung en tête de liste pour fournir les écrans ?

Le rapport cite des sources industrielles qui pensent que Samsung est déjà à un stade avancé de l’obtention de l’accord pour la fabrication d’écrans pliables pour Apple. Samsung est notamment le principal fournisseur des écrans de la série iPhone 15.

Le rapport spécule également qu’un iPad Pro beaucoup plus grand avec un écran pliable de 20 pouces sera lancé après l’appareil plus petit. Le premier écran pliable d’Apple devrait coïncider avec le 20e anniversaire de l’iPhone, en 2027. Malgré ces spéculations, il est essentiel de rappeler qu’il n’existe aucune preuve de l’existence de prototypes fonctionnels.

Sans surprise, ce n’est pas la première fois que l’on parle d’un iPhone pliable.

Un doux rêve

Outre les spéculations des fans, plusieurs sources fiables ont mentionné le mythique iPhone pliable. Il y a plus de 3 ans, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple avait déjà commencé à travailler sur un iPhone pliable, mais a déclaré qu’il faudrait attendre « des années ». Plus tard dans l’année, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’un iPhone pliable pourrait arriver en 2023 — si Apple parvient à résoudre les problèmes liés à la technologie et à la production de masse. En 2024, nous savons ce qu’il en est advenu.

Un an plus tard, Ming-Chi Kuo a modifié le calendrier pour indiquer que le lancement aurait lieu en 2024. Un autre analyste réputé dans le domaine des écrans, Ross Young, a fait des déclarations similaires. Mais étant donné l’absence totale de fuites ou de rumeurs concrètes, nous sommes également sceptiques quant à cette affirmation.