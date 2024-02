Figure AI en pourparlers avec Microsoft et OpenAI pour un financement

Figure AI, une entreprise spécialisée dans le développement de robots humanoïdes, prévoit d’obtenir 500 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Microsoft Corp. et OpenAI, selon Bloomberg.

Bien que le géant de la technologie ne fournisse pas le montant total, il investirait environ 95 millions de dollars aux côtés d’OpenAI, qui contribuerait à hauteur de 5 millions de dollars. Si le cycle de financement est couronné de succès, l’entreprise pourrait atteindre une valorisation pré-monétaire de 1,9 milliard de dollars.

Toutefois, le cycle de financement n’est pas encore finalisé et il est toujours possible que les négociations échouent. Les potentiels investisseurs et Figure AI n’ont pas non plus commenté la situation.

Pourquoi Figure AI crée-t-elle des robots humanoïdes ?

Le site Web de Figure AI indique que l’entreprise vise à fusionner les nouvelles technologies de l’IA avec la robotique, afin de « développer des humanoïdes à usage général qui auront un impact positif sur l’humanité et créeront une vie meilleure pour les générations futures ». Elle estime qu’en créant des robots humanoïdes, les « emplois dangereux et indésirables » pourront être éliminés, ce qui contribuera à combler des pénuries de main-d’œuvre sans précédent.

L’entreprise californienne a toutefois précisé que sa priorité irait à des secteurs tels que la fabrication, l’expédition et la logistique, l’entreposage et la vente au détail, « où les pénuries de main-d’œuvre sont les plus graves ».

Le robot doté d’une intelligence artificielle devrait ressembler à un humain, appelé Figure 01, équipé de « deux jambes, deux bras, des mains et un écran pour le visage ». Brett Adcock, fondateur et directeur général, a déclaré qu’il était parvenu à préparer du café comme un humain.

Brett Adcock a ajouté que son seul objectif était de « construire Figure dans une perspective de 30 ans afin d’avoir un impact positif sur l’avenir de l’humanité ». Au début du mois, l’entreprise a signé un accord avec BMW pour que son robot travaille dans les installations du constructeur automobile aux États-Unis.

Où les robots travaillent-ils aujourd’hui ?

Plusieurs dispositifs sont déjà utilisés dans le monde du travail, comme les robots d’entrepôt, qui aident à accomplir le travail dans les grandes installations. De même, un robot abordable a été créé pour aider à effectuer des tâches complexes : Mobile ALOHA. Les scientifiques de l’université de Stanford ont utilisé l’IA, des composants facilement disponibles et du matériel imprimé en 3D pour fabriquer ce robot d’une valeur de 32 000 livres sterling.

L’IA et la robotique sont également utilisées dans plusieurs établissements de santé pour effectuer des tâches telles que les tests génétiques, la chirurgie robotique, la recherche sur le cancer, la collecte de données, etc.