Les nouveaux modèles d’iPad d’Apple sont attendus dans quelques semaines

Les amateurs d’iPad seront ravis d’apprendre que la dernière version de la série est attendue d’ici quelques semaines, avec l’arrivée sur le marché de plusieurs nouveaux modèles d’iPad Pro et d’iPad Air.

L’information a été donnée par Mark Gurman, de Bloomberg, dans sa lettre d’information Power On, qui a détaillé « la plus grande refonte jamais réalisée » pour le produit emblématique d’Apple. Les deux modèles susmentionnés seront rejoints par de nouvelles éditions M3 du Macbook Air, dont le déploiement est prévu pour la fin du mois de mars.

Des Magic Keyboard et des Apple Pencil ont été évoqués dans le cadre de nouveaux accessoires pour iPad, dont les détails ont été révélés par la dernière version d’iOS, la 17.4.

Une caméra Face ID en mode paysage sur les nouveaux modèles d’iPad Pro sera probablement bien accueillie dans le cadre du lancement à venir. Les utilisateurs profitent de plus en plus de leurs appareils en mode paysage, les appels vidéo étant enregistrés sur le côté de l’écran, et non en haut, à l’heure actuelle.

De nombreuses personnes, habituées à utiliser l’iPad en position paysage, couvriront par inadvertance la caméra avec leur pouce lors de l’utilisation d’une application ou d’un service verrouillé biologiquement, provoquant ainsi de la frustration ; c’est donc un autre exemple de la raison pour laquelle le commutateur de la caméra sera un ajout bénéfique.

Quand les nouveaux modèles d’iPad seront-ils lancés ?

Les nouveaux modèles d’iPad Pro devraient tous deux être dotés de panneaux OLED, tandis que l’iPad Air devrait être proposé au format 12,9 pouces.

Historiquement, Apple a organisé des lancements d’iPad en mars, le 18 du mois ayant été choisi à deux reprises. En 2019, c’était la date de sortie de l’iPad mini de 5e génération et de la troisième version de l’iPad Air. Un an plus tard, c’était au tour de l’iPad Pro de 7e génération de tirer sa révérence.

Cependant, cette année le 18 mars tombe un lundi et ce n’est pas une date privilégiée par Apple pour accueillir des événements externes importants ou des lancements de produits, alors gardez l’œil ouvert vers cette période pour l’annonce à suivre.