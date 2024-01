Intel dévoile sa vision IA : des performances multipliées par 6

Intel a récemment tenu sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2023, au cours de laquelle le PDG, Pat Gelsinger, a parlé des développements passionnants à venir dans les futures générations de processeurs de l’entreprise, notamment Panther Lake, Lunar Lake et Arrow Lake.

L’architecture Meteor Lake sur les derniers processeurs Core Ultra pour ordinateurs portables a été récemment présentée. Le point fort était que la nouvelle génération disposait de capacités d’intelligence artificielle grâce au NPU intégré. Mais cette année, en 2024, Intel devrait lancer les architectures de processeurs Lunar Lake et Arrow Lake. En 2025, Intel lancera également Panther Lake.

La feuille de route susmentionnée est celle qu’Intel nous a révélée lors de l’événement Innovation 2023. Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2024, voici ce que Pat a déclaré concernant les générations de processeurs actuelles et futures :

La plateforme Core Ultra offre des performances de leadership en matière d’IA aujourd’hui avec nos plateformes de prochaine génération lancées plus tard cette année, Lunar Lake et Arrow Lake triplant nos performances en matière d’IA. En 2025, avec Panther Lake, nous multiplierons encore par deux les performances en matière d’IA.

Voilà beaucoup de développements importants en une seule phrase ! D’après ces informations, les prochaines architectures Lunar Lake et Arrow Lake offriront des performances d’IA 3x supérieures à celles dont nous disposons actuellement. En 2025, Panther Lake multipliera encore par deux les performances de l’IA. Il est à noter que nous utiliserons probablement des PC équipés de ces dernières architectures de processeurs longtemps après qu’Intel les aura annoncées.

Si les calculs sont exacts, l’année prochaine, nous verrons un processeur d’Intel offrant 6x plus de performances en matière d’intelligence artificielle que les processeurs Core Ultra actuels. Dans l’ensemble, Intel se concentre sur l’apport d’innovations à l’unité de calcul neuronal (NPU) dans le cadre de la tendance croissante de l’intelligence artificielle dans l’ensemble de l’industrie technologique.

Une réelle attente

L’architecture hybride d’Intel s’est certainement améliorée avec le Core Ultra. Un nouveau type de cœur, appelé « Low Power E-Core », a été introduit pour fonctionner avec les cœurs P et E. Il permet aux ordinateurs portables d’aujourd’hui de durer plus longtemps. Cela permet aux ordinateurs portables d’aujourd’hui de durer encore plus longtemps. Les cartes graphiques Arc intégrées sont désormais assez performantes pour les jeux et constituent un autre point fort des dernières puces Core Ultra. Nous voyons même des ordinateurs portables de jeu équipés de ce dernier processeur.

Cependant, on n’a pas encore constaté d’améliorations majeures des performances au niveau du processeur. Avec les prochains processeurs Lunar Lake, Arrow Lake et Panther Lake d’Intel, j’aimerais voir de grandes améliorations sur d’autres aspects du processeur.

Par « performance de l’IA », Intel devrait chercher à augmenter les performances de tous les moteurs d’IA (GPU, NPU et CPU). Mais étant donné que le NPU est tout nouveau, nous verrons probablement des améliorations plus importantes à ce niveau.

Laissant de côté les améliorations de l’IA dans les futurs processeurs, la conférence téléphonique sur les résultats d’Intel pour le quatrième trimestre 2023 a également révélé quelques informations sur les processeurs Xeon de l’entreprise. Le PDG a mentionné que « nous sommes impatients de lancer Sierra Forest au premier semestre 24, suivi peu de temps après par Granite Rapids ».