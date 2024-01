Microsoft va licencier 1 900 employés de Xbox et d’Activision Blizzard

Microsoft va licencier 1 900 personnes dans l’ensemble de ses divisions de jeux, dont les employés d’Activision Blizzard, de Xbox et Zenimax.

Les réductions, rapportées par The Verge, représentent environ 8 % de l’effectif total de Microsoft dans le domaine des jeux, qui s’élève à 22 000 personnes.

Dans un mémo interne publié jeudi 25 janvier, Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a qualifié ces licenciements de « douloureux » mais nécessaires pour « s’aligner sur une stratégie et un plan d’exécution avec une structure de coûts durable ».

La plupart des postes supprimés concernent Activision Blizzard, que Microsoft a racheté en octobre dernier pour 68,7 milliards de dollars. Toutefois, certains postes des studios Xbox et ZeniMax ont également été supprimés.

Parallèlement à ces licenciements massifs, le président de Blizzard, Mike Ybarra, a annoncé son départ après avoir supervisé la fusion. Le jeu de survie de Blizzard en cours de développement a également été annulé, et le personnel a été réaffecté à d’autres projets en phase de démarrage. Ybarra est allé sur X et, dans un long message, a déclaré que son « cœur était avec chacun » de ceux qui ont été touchés.

I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection…

