Microsoft lance Mesh, nouvelle dimension du travail à distance

Microsoft a annoncé le lancement de Microsoft Mesh, une nouvelle fonctionnalité destinée à améliorer le travail hybride et à répondre à la dynamique changeante des environnements de travail.

Selon Engadget, Mesh, intégré à Microsoft Teams, permet aux employés d’interagir par le biais d’avatars dans un espace virtuel, indépendamment de leur emplacement physique.

Le concept de travail hybride a gagné en popularité ces dernières années, notamment à la suite de l’évolution mondiale vers le travail à distance due à la pandémie de COVID-19. L’approche innovante de Microsoft intervient à un moment où de nombreuses organisations envisagent de revenir aux bureaux traditionnels. Mesh offre une solution intermédiaire, combinant la flexibilité du travail à distance avec l’essence interactive des environnements de bureau physiques.

Plusieurs organisations, dont Accenture et la société pharmaceutique Takeda, ont été les premiers testeurs de Microsoft Mesh. Leo Barella, directeur de la technologie chez Takeda, a souligné l’importance du maintien des relations humaines dans les environnements de travail. Il a souligné que les interactions occasionnelles, telles que les discussions pendant le déjeuner ou les pauses café, sont essentielles à la satisfaction des employés et à leur réussite professionnelle.

Selon Leo Barella, l’utilisation de Mesh pour les réunions a donné lieu à des sessions plus engageantes et interactives, ce qui a suscité des réactions favorables.

Une conception conviviale

L’un des aspects uniques de Microsoft Mesh est sa conception conviviale. Il fournit un éventail d’espaces pré-fabriqués qui peuvent être personnalisés avec diverses caractéristiques, telles que des vidéos d’information et des logos d’entreprise, le tout sans avoir besoin de coder. En outre, la boîte à outils Mesh, qui fonctionne avec Unity (la plateforme de développement 2D et 3D de Microsoft), permet de personnaliser davantage ces environnements virtuels. Les entreprises peuvent ainsi recréer virtuellement les lieux de retraite ou de réunion qu’elles souhaitent, offrant une nouvelle dimension aux interactions entre les membres de l’équipe.

Microsoft Mesh peut être utilisé sur des ordinateurs de bureau et des appareils VR Meta Quest, ce qui séduit les utilisateurs à la recherche d’une expérience plus engageante. Microsoft propose une période d’essai gratuite de 6 mois pour les clients professionnels et les entreprises. Après la période d’essai, le coût varie de 4 dollars par mois et par utilisateur pour le plan Microsoft Teams Essentials à 57 dollars par mois et par utilisateur pour l’offre complète Microsoft 365 E5.