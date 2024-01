Révolution sur iOS : Apple autorise les applications de cloud gaming sur l’App Store

À partir d’aujourd’hui, Apple ouvre son App Store aux applications et services de streaming de jeux. Cela signifie que des services tels que Xbox Cloud Streaming et GeForce Now, qui n’étaient auparavant accessibles sur iOS que via un navigateur web, pourront proposer des applications complètes.

« Les développeurs peuvent désormais proposer une application unique capable de diffuser en continu tous les jeux proposés dans leur catalogue », écrit Apple dans un article de blog. Ces changements s’appliquent « dans le monde entier », selon la société.

En 2020, Apple semblait avoir créé un espace pour ces services de « cloud gaming » dans l’App Store. Mais, il s’est avéré que ce n’était pas le cas, car tous les jeux disponibles depuis chaque service devaient être soumis et examinés en tant qu’application autonome. Le fait d’autoriser une seule application avec un large catalogue de jeux constitue donc un changement majeur.

Dans le cadre de l’annonce faite aujourd’hui, Apple a déclaré que « chaque expérience mise à disposition dans une application sur l’App Store devra adhérer à toutes les directives d’évaluation de l’App Store et que son application hôte devra maintenir une classification par âge du contenu le plus élevé inclus dans l’application ».

Merci la DMA

Apple indique également que les développeurs seront désormais « en mesure d’offrir de meilleures opportunités de découverte pour les jeux en streaming, les mini-applications, les mini-jeux, les chatbots et les plug-ins qui se trouvent dans leurs applications » et que « les mini-applications, les mini-jeux, les chatbots et les plug-ins pourront intégrer le système d’achat In-App d’Apple pour offrir à leurs utilisateurs des contenus ou des services numériques payants pour la première fois, tels qu’un abonnement à un chatbot individuel ».

Cette nouvelle fait partie d’une série de changements visant à ouvrir l’App Store à la suite d’une enquête antitrust de la Commission européenne. D’autres changements ont été annoncés aujourd’hui, notamment l’autorisation de boutiques d’applications et de moteurs de navigation alternatifs dans l’UE.