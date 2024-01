TikTok expérimente une fonction de musique générée par l’IA, suscitant des réactions mitigées

La plateforme qui est devenue un tremplin pour la musique virale, TikTok, teste maintenant les eaux de l’intelligence artificielle avec sa fonction « AI Song ».

Selon Business Insider, cet outil permet aux utilisateurs de générer des pistes d’accompagnement personnalisées pour leurs vidéos, ce qui pourrait donner naissance à une nouvelle tendance en matière de création musicale numérique.

Cette fonction, encore en phase de test, permet aux utilisateurs de saisir des prompts pour créer des paroles et de choisir parmi des genres tels que la pop et le hip-hop. Cette incursion dans la musique générée par l’IA n’est pas encore accessible à l’ensemble de la communauté TikTok, mais elle a déjà attiré l’attention par son approche unique.

Alimentée par un modèle de langage sophistiqué appelé Bloom, « AI Song » a donné des résultats variés. Certains utilisateurs ont partagé des vidéos avec des voix discordantes et des paroles inhabituelles, allant de morceaux EDM sur l’édition de TikTok sur des iPhone à des ballades pop sur la fabrication de béton.

L’imprévisibilité et la diversité de la musique générée par l’IA ressortent clairement de ces premiers exemples.

Une IA utile ?

Un représentant de TikTok a confirmé à Business Insider que la plateforme testait la fonctionnalité, qui pourrait changer de nom. « AI Song » fusionne des paroles générées par l’IA avec de la musique provenant d’un catalogue existant, offrant ainsi un mélange d’innovation technologique et d’expression créative.

Toutefois, l’exploration de TikTok dans le domaine de la musique générée par l’IA n’a pas été sans poser de problèmes. La plateforme a déjà rencontré des problèmes avec « Heart on my sleeve », un morceau d’IA imitant les artistes populaires Drake et The Weeknd, ce qui a conduit à son retrait de Spotify et de YouTube pour des raisons de droits d’auteur. En outre, le célèbre artiste Bad Bunny a ouvertement critiqué une chanson générée par l’IA et utilisant sa voix, exprimant ainsi sa désapprobation à l’égard de ses auditeurs.