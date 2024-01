Les nouveaux OnePlus Buds 3 : un son Hi-Res et ANC à moins de 100 euros

OnePlus vient de présenter le dernier-né de sa gamme : les OnePlus Buds 3. Ces écouteurs sans fil de pointe offrent une expérience audio exceptionnelle et des fonctionnalités intelligentes, le tout sans se ruiner.

Les OnePlus Buds 3 sont disponibles en deux couleurs étonnantes : Metallic Gray et Splendid Blue. Ces écouteurs élégants et stylés ne manqueront pas d’attirer l’attention grâce à leurs teintes attrayantes. Que vous préfériez le gris métallisé sophistiqué ou le bleu éclatant, ces écouteurs sont conçus pour compléter votre style personnel.

Les appareils sont dotés d’un revêtement métallique et d’une finition mate, ce qui leur confère un design épuré. Les Buds 3 bénéficient d’une conception ergonomique qui privilégie le confort de l’utilisateur. Grâce à une vaste base de données de plus de 2 000 formes d’oreilles, ces écouteurs sont conçus pour s’adapter parfaitement et confortablement à chaque utilisateur. Avec un poids de seulement 4,8 g par écouteur, vous pouvez désormais profiter d’une expérience d’écoute prolongée sans contrainte supplémentaire.

Les OnePlus Buds 3 bénéficient d’une configuration audio impressionnante, avec un woofer de 10,4 mm et un tweeter de 6 mm. Cette puissante combinaison permet d’obtenir une réponse en fréquence étendue, allant de 15 Hz à 40 kHz. Préparez-vous à découvrir une large gamme de fréquences audio, des plus basses aux plus hautes, le tout avec une clarté et une précision incroyables.

Les écouteurs ont également reçu la certification Hi-Res Audio Wireless, rendue possible par l’intégration du codec Bluetooth LHDC 5.0. Grâce à la capacité de traiter des fichiers audio à des débits binaires et des taux d’échantillonnage plus élevés, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience d’écoute améliorée.

L’annulation active du bruit sur les OnePlus Buds 3 est vraiment impressionnante, atteignant jusqu’à 49 dB. Ce niveau d’annulation du bruit a été certifié par le TÜV Rheinland, garantissant une expérience de haute performance pour les utilisateurs. Équipé de microphones avancés et alimenté par les algorithmes de pointe de OnePlus, le système Smart Scene Noise Cancellation 2.0 sélectionne sans effort le mode idéal pour les utilisateurs, offrant une expérience audio améliorée adaptée à leur environnement. Grâce à la technologie la plus récente, la suppression active et adaptative du bruit porte l’expérience audio à un tout autre niveau. En analysant le canal auditif de l’utilisateur, il peut personnaliser l’effet d’annulation du bruit pour une expérience audio personnalisée et de premier ordre.

Longue durée de vie de la batterie et charge rapide

Les OnePlus Buds 3 offrent une durée de lecture impressionnante de 10 heures sur une seule charge pour chaque écouteur, et lorsqu’ils sont associés à l’étui de charge, vous pouvez profiter d’une durée d’écoute totale allant jusqu’à 44 heures. Tout cela est possible même si la fonction d’annulation active du bruit n’est pas activée. Grâce à ses capacités de charge rapide, vous pouvez profiter de 7 heures d’écoute après une charge rapide de 10 minutes.

La zone de contrôle tactile des OnePlus Buds 3 offre une gamme de fonctions pratiques. Les utilisateurs peuvent sans effort régler le volume en glissant, contrôler la lecture musicale en jouant ou en mettant en pause les pistes, passer à la chanson suivante et répondre ou mettre fin aux appels en toute simplicité. Faites l’expérience d’une écoute transparente et sans effort grâce à ces écouteurs.

Les OnePlus Buds 3 constituent un choix intéressant pour les personnes à la recherche d’écouteurs sans fil véritablement économiques, dotés d’une qualité audio exceptionnelle et de fonctionnalités intelligentes. Au prix de 99 euros, les Buds 3 ne manqueront pas d’attirer l’attention. Ils sont d’ores et déjà disponibles à l’achat auprès de OnePlus avec une réduction de 10 % actuellement.