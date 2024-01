La mise à jour iOS 17.3 rend votre iPhone plus difficile à voler

Apple devait publier iOS 17.3 et iPadOS 17.3 cette semaine, mais a décidé de ne pas tergiverser. Chaque année, les voleurs ont de plus en plus de mal à dérober des smartphones. Apple et d’autres fabricants de smartphones ont rendu plus difficile l’accès à un smartphone qui n’est pas le vôtre, et nous avons même vu des applications de traçage fonctionner même lorsque le smartphone est éteint.

Toutefois, la criminalité technologique est un peu le jeu du chat et de la souris : les voleurs s’adaptent aux circonstances pour continuer à faire de mauvaises choses. Apple vient de publier iOS 17.3, dont la principale caractéristique est le dernier effort de lutte contre les voleurs.

iOS 17.3 est déployé sur les iPhone du monde entier après la dernière mise à jour de décembre. La principale fonctionnalité, baptisée Protection des appareils volés, est destinée à donner du fil à retordre aux voleurs. Vous pouvez activer ce paramètre depuis Face ID & Code dans les réglages, en exigeant Face ID ou Touch ID pour les actions sensibles.

Les activités telles que l’accès aux mots de passe, l’utilisation de méthodes de paiement sauvegardées et la gestion des actions d’Apple Cash et d’Apple Card Savings nécessiteront une authentification biométrique. L’idée est que même si quelqu’un obtient votre code d’accès, il ne pourra rien faire de destructeur sans avoir votre visage (pour la plupart des iPhone) ou votre empreinte digitale (pour les iPhone de la série SE).

Même s’ils parviennent à accéder à ces activités sensibles (en vous forçant par exemple à utiliser votre visage ou votre empreinte digitale), il existe une autre couche de sécurité, appelée délai de sécurité, dans laquelle les modifications mettent un certain temps à prendre effet, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour, par exemple, vous reconnecter à votre Apple ID avec votre ancien mot de passe et inverser les dégâts. Le délai de sécurité sera désactivé si vous vous trouvez dans un lieu connu, comme votre domicile ou votre lieu de travail. On peut supposer que si quelque chose se produit pendant que vous êtes à ces endroits, vous avez probablement déjà appelé la police pour des raisons bien plus importantes.

Une mise à jour de sécurité

Parmi les autres ajouts, citons les listes de lecture collaboratives dans Apple Music ainsi qu’un nouveau fond d’écran, une meilleure prise en charge de la diffusion AirPlay et la possibilité de voir tous les appareils inscrits à AppleCare.

Assurez-vous de télécharger la mise à jour dès maintenant — vous devriez déjà la voir apparaître sur votre smartphone, mais cela peut prendre quelques heures, jours ou semaines. Les mises à jour sont désormais disponibles et vous pouvez les installer en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Même si vous n’êtes pas du genre à installer immédiatement les mises à jour d’iOS, vous pourriez être tenté, pour des raisons de sécurité, par la vedette de la mise à jour.