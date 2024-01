Microsoft prépare une année chargée pour Surface avec de nouveaux modèles en vue

Après une année 2023 décevante et préoccupante, la gamme d’ordinateurs portables Surface pourrait finalement connaître une année 2024 intéressante.

Selon les derniers rapports, il pourrait déjà y avoir une potentielle gamme de produits Microsoft Surface prévue pour 2024, les premiers appareils devant probablement être expédiés en avril et en juin.

WalkingCat, une populaire fuite sur X (anciennement Twitter), affirme que la marque a des versions mises à niveau de la Surface Pro et des Surface Laptop qui devraient être dévoilées autour du 21 mars avant d’être disponibles à l’achat en avril. Rien ne dit si ces modèles seront annoncés lors d’un événement ou par un communiqué de presse, mais en se basant sur ce qui se profile, on peut faire quelques suppositions.

Surface Event = 3/21 ?? 🤔 — WalkingCat (@_h0x0d_) January 17, 2024

L’ordre des noms des appareils reste également incertain, Windows Central suggérant que les modèles pourraient être baptisés Surface Pro 9+ et Surface Laptop 5+. Étant donné que les appareils seront lancés en début d’année, on s’attend à ce qu’ils utilisent des logiciels plus récents, en particulier Windows 11 Moment 5. Ils seront couplés à des versions commerciales de ses puces Intel de 14e génération.

D’après la publication, ces modèles devraient également être dotés d’un écran antireflet, d’un nouveau lecteur NFC et de la prise en charge de Windows Studio Effects.

Microsoft devrait ensuite mettre en avant les potentiels Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 en juin, avec des caractéristiques visant à préparer l’appareil à accueillir la prochaine version de Windows. Les PC seront tous deux équipés de la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm et seront classés comme de véritables « AI PC », conformément aux normes de Microsoft.

De grosses annonces avec Windows 12 ?

La puce Qualcomm comprend une unité de traitement neuronal (NPU) de nouvelle génération, qui devrait alimenter les fonctions d’IA des PC lors de leur lancement et prendre en charge les futures mises à jour du système d’exploitation, notamment Windows Germanium, qui est le nom de code de Windows 12. Selon le blog Tech and Windows World de Born, elle ne sera pas disponible pour les fabricants avant début avril, ce qui signifie que la Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6 seront également lancés avec Windows 11.

La Surface Pro 10 devrait être dotée d’un écran HDR avec des options de résolution de 2 160 x 1 440 pixels ou 2 880 x 1 920 pixels et un revêtement antireflet, des coins arrondis et un Type Cover mis à jour avec un bouton Windows Copilot dédié.

Le Surface Laptop 6 devrait se décliner en modèles de 13,8 et 15 pouces, avec des coins arrondis et des bords fins, deux ports USB-C, un port USB-A, un port de charge Surface Connect, un pavé tactile haptique, et un clavier avec un bouton dédié à Windows Copilot.

Microsoft pourrait avoir encore plus de produits à présenter plus tard dans l’année, car la prochaine plateforme OS, vraisemblablement baptisée Windows 12, devrait être annoncée à peu près à cette période. De nombreuses sources s’attendent à un lancement en juin et suggèrent que la marque pourrait présenter le logiciel lors de la présentation de la Surface Pro 10 et du Surface Laptop 6.

Une grosse année

On parle également d’un rafraîchissement du Surface Laptop Go 4 et d’un modèle Surface Go 4 centré sur le consommateur, qui pourrait être lancé en octobre, ce qui le rendrait éventuellement éligible pour exécuter le nouveau système Windows. Cependant, on ne sait pas grand-chose d’autre sur ces appareils pour l’instant.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Microsoft prépare soigneusement le lancement de ces nouveaux appareils Surface, et les aligne même sur les grandes mises à jour de Windows.