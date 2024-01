Galaxy Watch 7 : un nouveau chipset Exynos pour une performance accrue ?

Samsung ne met pas toujours de nouveaux chipsets dans les nouvelles versions de la Galaxy Watch, mais elle l’a fait avec la Galaxy Watch 6. Et, il semble qu’elle le fera également avec la série Galaxy Watch 7 qui sera lancée plus tard dans l’année.

C’est ce qu’affirme Roland Quandt, un informateur fiable, qui affirme qu’un processeur portant le nom de code interne Exynos 5535 équipera les prochains modèles de la Galaxy Watch 7. Étant donné que les montres 2023 étaient équipées du Exynos W930, il est probable que ce nouveau chipset soit commercialisé sous le nom de Exynos W940.

C’est tout ce que l’on peut dire pour l’instant à propos de ce composant : nous ne savons pas à quel point il sera plus rapide ni quelles nouvelles fonctionnalités il apportera, mais il est encourageant de constater que Samsung ne semble pas vouloir réutiliser le Exynos W930 cette année.

Galaxy Watch 7 is based on Exynos 5535 (again, internal model number, not official marketing name. Guess would be Exynos W940 based on earlier models.

There’s also an Exynos 5400 (internal model #, no clue, but it is a mobile and likely wearable thing)

Also Exynos 6375 exists.

—Roland Quandt (@rquandt) January 19, 2024