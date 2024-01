iPhone 16 pourrait introduire un bouton de capture révolutionnaire pour la photographie

La série iPhone 16, dont les débuts sont prévus en septembre de cette année, est encore loin. Cependant, des rumeurs circulent déjà à son sujet. L’une d’entre elles évoque l’ajout d’un nouveau bouton, baptisé en interne « bouton de capture » par Apple. Si sa fonction exacte n’était pas très claire jusqu’à présent, la dernière rumeur apporte quelques éclaircissements.

Comme le rapporte The Information, le nouveau bouton « Capture » pourrait intégrer des commandes de zoom et de mise au point. Des sources familières avec le développement de l’iPhone 16 ont révélé que le bouton Capture ne serait pas un simple bouton mécanique standard, mais qu’il serait également tactile. Les utilisateurs pourraient glisser pour ajuster les niveaux de zoom, et une demi-pression servirait à faire la mise au point.

En fait, selon les rumeurs, le bouton de capture de l’iPhone 16 serait à la fois sensible à la pression et au toucher, ce qui permettrait de débloquer quelques fonctions supplémentaires. Une légère pression permettrait d’effectuer la mise au point, tandis qu’une pression ferme activerait la capture d’images ou le démarrage de l’enregistrement.

De plus, il est dit que vous pourrez faire glisser le bouton vers la gauche ou la droite pour effectuer un zoom avant ou arrière. Alors que de nombreux smartphones permettent actuellement de régler le zoom à l’aide des touches de volume, l’approche d’Apple suggère que votre doigt n’aura pas à quitter le bouton de capture, offrant ainsi une expérience potentiellement plus pratique.

Le fait que le bouton puisse être enfoncé implique une conception mécanique, ce qui diffère des précédentes rumeurs, qui faisaient état d’un bouton capacitif avec haptique. Contrairement aux boutons capacitifs qui détectent le toucher grâce à une charge électrique, les boutons mécaniques nécessitent une pression physique pour être activés.

Un bouton placé à droite

Des fuites et spéculations antérieures suggèrent qu’Apple a l’intention de placer ce bouton sur le côté droit du téléphone, sous le bouton on/off. En outre, la source indique que ce bouton de capture est actuellement testé sur les modèles standard, Plus et Pro. Croisons les doigts pour que cette fonctionnalité soit disponible sur tous les modèles d’iPhone 16, plutôt que d’être limitée aux seuls modèles Pro, comme la rumeur le laissait entendre.

Avec la prochaine série d’iPhone 16, Apple pourrait également introduire un téléobjectif à tétraprisme pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. Les modèles non Pro pourraient également bénéficier d’un coup de pouce, les spéculations indiquant que l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus pourraient être dotés d’une mémoire vive supplémentaire et d’une mise à niveau Wi-Fi.