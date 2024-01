Apple indique que iOS 17.3 sera lancé la semaine du 22 janvier

Si vous possédez un iPhone, vous êtes peut-être impatient d’installer iOS 17.3 pour plusieurs raisons.

Selon Apple, iOS 17.3 sera publié la semaine du 22 janvier, soit la semaine commençant lundi prochain. L’information figure dans une note de bas de page d’un article d’Apple Newsroom concernant la prochaine sortie du fond d’écran Unity Bloom pour iPhone et iPad, qui nécessiterait l’installation d’iOS 17.3.

Premièrement, la fonction de Protection contre les appareils volés qui arrive dans la nouvelle version d’iOS rendra plus difficile le vol de votre appareil par quelqu’un. Grâce à cette fonctionnalité, votre iPhone détectera s’il est loin de son domicile ou de son lieu de travail et exigera que Face ID ou Touch ID soit utilisé pour vérifier l’identité de la personne qui demande que certaines tâches soient effectuées. La mise à jour iOS 17.3 est également accompagnée de la liste de lecture collaborative d’Apple Music.

Avec la fonctionnalité Protection des appareils volés, les tâches suivantes nécessiteront Face ID ou Touch ID pour vérifier l’identité de la personne qui utilise le téléphone :

Consulter/utiliser des mots de passe ou des clés enregistrés dans le trousseau iCloud.

Demande d’une nouvelle Apple Card

Affichage d’une carte virtuelle Apple Card

Désactiver le mode Perdu

Effacer tout le contenu et tous les réglages

Effectuer certaines actions d’Apple Cash et d’épargne dans Wallet

Utiliser les méthodes de paiement enregistrées dans Safari

L’utilisation de votre iPhone pour configurer un nouvel appareil.

En plus d’utiliser la biométrie pour vérifier votre identité, la nouvelle fonctionnalité retardera certaines tâches d’une heure avant de les effectuer. Ceci afin de donner à la victime d’un vol d’iPhone le temps de se rendre compte que son téléphone a été volé et d’appeler Apple pour empêcher toute modification. Les tâches qui nécessitent Face ID ou Touch ID et qui seront retardées d’une heure sont les suivantes :

Modification du mot de passe du compte Apple ID

Mise à jour de certains paramètres de sécurité du compte Apple ID, y compris l’ajout ou la suppression d’un appareil de confiance, d’un numéro de téléphone de confiance, d’une clé de récupération ou d’un contact de récupération.

La modification du code d’accès de votre iPhone

Ajout ou suppression de Face ID ou Touch ID

Désactiver la fonction Localiser

Désactiver la protection contre les appareils volés

Comme mentionné, iOS 17.3 inclura les listes de lecture collaboratives sur Apple Music. Cette fonctionnalité, qui a été retardée après avoir été supprimée dans iOS 17.2, permet à d’autres personnes de participer à la création d’une liste de lecture pour votre compte Apple Music en leur donnant la possibilité d’ajouter des chansons, d’en supprimer et de modifier l’ordre des morceaux dans la liste. Des emojis peuvent être partagés dans l’interface « En lecture » pour réagir aux choix de chansons.

À partir de lundi prochain, vous pourrez vérifier si la mise à jour iOS 17.3 est arrivée en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.