Production d’iPad OLED lancée : Apple prépare des modèles 11 et 13 pouces

Il n’y a pas si longtemps, nous avons partagé avec vous la possibilité qu’Apple dévoile deux nouveaux modèles d’iPad Air et deux nouveaux modèles d’iPad Pro OLED en mars de cette année. Et bien, deviner quoi ? Une récente information vient confirmer ces rumeurs.

La source d’information coréenne The Elec a révélé que la production d’iPad OLED démarre. Apparemment, LG produit déjà des écrans pour l’iPad Pro 13 pouces, et des panneaux OLED pour le modèle 11 pouces sont sur le point d’être mis en production. Il semblerait que Samsung se prépare à lancer sa propre production d’écrans OLED pour iPad dans le courant de la semaine.

Apple entrera sur la scène de l’iPad OLED cette année, en proposant deux tailles : 13 pouces et 11 pouces. LG Display s’occupe de la production des deux tailles, tandis que Samsung Display se concentre sur le modèle de 11 pouces. Samsung Display aurait également travaillé au développement d’un modèle de 13 pouces, mais ne produit pour l’instant que le modèle de 11 pouces.

En outre, l’estimation initiale d’Apple concernant les livraisons d’iPad OLED pour cette année est de 8 millions d’unités, ce qui est inférieur aux 10 millions d’unités prévues par l’industrie.

Toutefois, comme c’est la première fois que des écrans OLED font leur apparition dans la gamme d’iPad, la production devrait s’accélérer après une phase de test initiale. La date d’expédition des produits finis de l’iPad OLED d’Apple est prévue pour le mois d’avril.

Apple commence souvent à livrer ses nouveaux appareils une semaine ou deux après leur annonce, de sorte qu’un événement en mars (par exemple) pourrait se traduire par une date de lancement en avril pour l’iPad Pro.

De grosses attentes

Les écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) offrent des taux de contraste supérieurs et, comme ils n’ont pas besoin d’une couche de rétroéclairage séparée, ils permettent d’obtenir des écrans beaucoup plus fins. La technologie OLED est déjà utilisée dans l’iPhone, avec une configuration à pile unique. Cependant, pour les écrans plus grands de l’iPad Pro, Apple a opté pour une dalle OLED à deux couches, améliorant ainsi la luminosité et la durabilité, bien qu’à un coût plus élevé.

Malheureusement, il n’y a pas de détails supplémentaires concernant la configuration des nouveaux modèles d’iPad Pro. Les précédents rapports suggèrent qu’ils seront alimentés par le nouveau processeur Apple M3, ce qui laisse présager un coût nettement plus élevé par rapport aux modèles actuels. En outre, Apple pourrait introduire des accessoires Magic Keyboard et Pencil mis à jour aux côtés de ses iPad nouvelle génération.

Maintenant que ces panneaux sont entrés en production, il ne reste plus beaucoup de temps avant de voir l’iPad Pro 2024 en action.