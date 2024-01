Apple prend la tête du marché des smartphones, dépassant Samsung : une première depuis 2010

Pendant plus de 10 ans, Samsung a régné en maître sur le marché des smartphones en tant que première marque mondiale, mais cela a changé en 2023, Apple l’ayant dépassé pour prendre la première place. C’est la première fois que le géant américain vend le plus grand nombre de smartphones en un an, un exploit que Samsung revendique depuis 2010.

Apple a vendu 234,6 millions d’iPhone en 2023, ce qui représente 20,1 % des parts de marché en 2023, tandis que l’entreprise la plus précieuse de Corée du Sud a expédié 226,6 millions de smartphones Galaxy, ce qui représente 19,4 % du marché, selon le cabinet d’études de marché IDC, tel que rapporté par Business Wire.

Les données montrent également que le marché mondial des smartphones a baissé de 3,2 % en 2023, ce qui représente tout de même 1,17 milliard de smartphones vendus.

Ce chiffre marque le volume annuel le plus bas depuis une décennie, mais malgré ce déclin global, les données suggèrent que le marché retrouvera la croissance en 2024. Le quatrième trimestre de 2023 a enregistré une croissance de 8,5 % d’une année sur l’autre, ce qui est supérieur aux prévisions de 7,3 %.

Parmi les cinq premières marques de smartphones, seules Apple et la société chinoise Transsion ont connu une croissance en 2023, avec respectivement des gains de 3,7 % et 30,8 %. Transsion se concentre sur les marchés en développement tels que l’Afrique et l’Amérique du Sud. Samsung a enregistré les pertes les plus importantes d’une année sur l’autre, terminant l’année 2023 à -13,6 %. Xiaomi et OPPO ont également reculé, respectivement de -4,7 % et de -9,9 %.

Que peut faire Samsung pour redevenir la plus grande marque de smartphones ?

Samsung ne se laissera pas faire et a beaucoup de choses en préparation pour 2024 qui pourraient l’aider à reprendre la première place.

Des fuites suggèrent que la prochaine gamme Galaxy S24 de Samsung sera une véritable bombe, avec des spécifications et des caractéristiques impressionnantes. Samsung aurait pour objectif de vendre plus de 35 millions d’exemplaires de sa gamme S24 d’ici à la fin 2024, même si les problèmes liés au lancement d’une récente mise à niveau ne sont pas de nature à renforcer la confiance des consommateurs.