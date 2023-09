Raspberry Pi et Arduino : quelle est la différence et quelle est la meilleure solution ?

Le Arduino et le Raspberry Pi sont souvent comparés lorsque des potentiels amateurs du DIY cherchent un appareil avec lequel s’amuser. Bien qu’ils soient de taille similaire, ils présentent quelques différences majeures. La plus importante est que le Arduino est un microcontrôleur, alors que le Raspberry Pi est un micro-ordinateur. Cela change radicalement ce que chacun de ces appareils peut accomplir.

Construit avec un microcontrôleur Texas Instruments, le Arduino est conçu pour contrôler des composants électroniques à l’aide d’un seul programme. L’appareil peut notamment contrôler des moteurs, des capteurs et des lumières. En revanche, le Raspberry Pi peut faire bien plus que le Arduino, puisqu’il s’agit d’un ordinateur à part entière. Ses caractéristiques comprennent la prise en charge de Bluetooth, des fentes USB et, surtout, la capacité d’exécuter une branche spéciale du système d’exploitation Linux.

C’est pourquoi les propriétaires de Raspberry Pi peuvent réaliser des constructions folles qui ne sont tout simplement pas possibles avec le Arduino.

Mais, cela ne signifie pas que le Raspberry Pi est une meilleure option pour tout le monde, car le Arduino présente certains avantages. Tout d’abord, le Arduino nécessite moins d’énergie. Il dispose également d’un plus grand nombre de broches d’entrée-sortie à usage général.

Il n’y a pas de meilleur choix entre les deux. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec les cartes. Le Arduino est un meilleur choix pour les débutants car il est moins avancé que le Raspberry Pi. Les utilisateurs peuvent dire à l’appareil ce qu’il doit faire en codant sur le logiciel Arduino lorsqu’il est connecté à l’ordinateur. Ce langage de programmation est basé sur C#, ce qui le rend facile à apprendre. Le Arduino peut également lire les données d’un capteur analogique, ce qui n’est pas possible avec le Raspberry Pi.

Pas de meilleur choix entre les deux

Le Raspberry Pi est un micro-ordinateur sur lequel vous pouvez directement écrire du code. Comme il fonctionne sous Linux, les utilisateurs peuvent coder dans le langage de leur choix, ce qui en fait un appareil plus polyvalent. Bien que le Raspberry Pi dispose également de broches GPIO, celles-ci ne sont pas aussi avancées. Mais, comme le Raspberry Pi a plus de composants, il est plus compliqué à utiliser et nécessite plus d’énergie.

Si vous souhaitez simplement faire de l’électronique de base pour construire un robot, le Raspberry Pi est excessif. Cependant, si vous payez le prix fort pour le Raspberry Pi, vous pourrez accomplir beaucoup plus, comme faire fonctionner un serveur, diffuser des vidéos en direct et jouer à des jeux rétro. Si ces applications vous intéressent, vous avez tout intérêt à vous procurer un Raspberry Pi.