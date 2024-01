Redmi Note 13 et Note 13 Pro : Xiaomi repousse les limites du milieu de gamme

Xiaomi a commencé l’année en fanfare en dévoilant 5 nouveaux smartphones Redmi Note, dont les plus haut de gamme présentent des caractéristiques impressionnantes.

La nouvelle gamme comprend le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, le Redmi Note 13 Pro 5G, le Redmi Note 13 Pro, le Redmi Note 13 5G et le Xiaomi Redmi Note 13.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G est le plus haut de gamme, comme vous l’avez probablement deviné. Il dispose d’un écran de 6,67 pouces d’une résolution de 2712 x 1 220 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’un indice IP68 (ce qui signifie qu’il est aussi résistant à l’eau que la plupart des meilleurs smartphones), d’un chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra, de jusqu’à 12 Go de RAM, de jusqu’à 512 Go de stockage, d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 120 W.

Il s’agit d’une charge extrêmement rapide, qui peut faire passer le smartphone de l’état vide à l’état 100 % en seulement 19 minutes. Le smartphone dispose également d’un capteur photo principal de 200 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels, d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Le Redmi Note 13 Pro 5G et le Redmi Note 13 Pro sont similaires, mais certaines de leurs caractéristiques ne font pas l’unanimité. Ils n’ont que l’indice IP54, ce qui signifie qu’ils sont moins résistants à l’eau. Ils n’offrent également qu’une capacité de charge de 67 W, ce qui est tout de même très rapide, et la batterie du 13 Pro 5G est légèrement plus grande que celle du Note 13 Pro+ 5G (5,100 mAh).

Leurs puces diffèrent également, le Redmi Note 13 Pro 5G étant équipé d’un Snapdragon 7 s Gen 2, tandis que le Redmi Note 13 Pro est équipé d’un MediaTek Helio G99 Ultra. Ce dernier smartphone dispose également d’un écran d’une résolution légèrement inférieure de 2 400 x 1 080 pixels.

Le Redmi Note 13 5G est doté d’un écran de 6,67 pouces (2 400 x 1 080 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’un indice de protection IP54, d’un chipset MediaTek Dimensity 6080, d’une mémoire vive pouvant atteindre 8 Go, d’une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 256 Go, d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W et d’un capteur photo à triple objectif, avec un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu’un capteur photo de 16 mégapixels à l’avant.

Enfin, il y a le Redmi Note 13, qui est analogue au Note 13 5G, mais avec un chipset Snapdragon 865, et bien sûr pas de 5G.

Disponibilité et prix

La plupart de ces smartphones seront disponibles à l’achat directement sur mi.com le 18 janvier. Le Xiaomi Redmi Note 13 6 Go de RAM / 128 Go de stockage est proposé au prix de 199 euros en coloris bleu, vert ou noir. La version 8 Go/256 Go est quant à elle affichée à 249 euros. La version 5G est uniquement proposée en version 8 Go/256 Go avec des coloris blanc, bleu ou noir, au prix de 299 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est proposé à 349 euros en version 8 Go/256 Go et à 399 euros en version 12/512 Go. Le Redmi Note 13 Pro 5G est vendu en configuration 8 Go / 256 Go au prix de 399 euros.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ est disponible en violet, noir ou blanc au prix de 469 euros pour la version 8 Go/256 Go et à 499 euros pour le modèle 12 Go/512 Go.