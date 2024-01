Apple s’adapte à la loi de l’UE : sideloading bientôt possible sur iOS uniquement dans l’UE

Les jours sont comptés pour l’exclusivité d’Apple concernant le téléchargement d’applications sur sa plateforme iOS uniquement à partir de son App Store, puisqu’il est prévu d’autoriser bientôt le sideloading, mais uniquement pour les pays de l’Union européenne. Depuis longtemps, Apple s’oppose à l’installation d’applications tierces sur les iPhone et les iPad, mais la loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne remet en cause cette politique de l’entreprise.

Étant donné que seule l’Union européenne a maintenu cette décision à l’encontre d’Apple, cette fonction de sideloading ne sera initialement disponible que pour les pays membres de l’organisation.

Un rapport de Mark Gurman de Bloomberg spécule maintenant sur les changements massifs à venir pour les iPhone et les iPad, car la DMA de l’UE est enfin en train d’autoriser le sideloading pour iOS. Cependant, il est important de noter que ce changement ne prendra en compte que les nations sous l’organisation de l’UE, ce qui signifie qu’il n’arrivera que pour les utilisateurs sous cette juridiction.

D’après le rapport, ce changement devrait intervenir « dans les semaines à venir », Apple cherchant à se conformer à la législation adoptée l’année dernière. En outre, il a été dit que Apple créerait deux versions de l’App Store, l’une optimisée pour le sideloading dans l’UE, et l’autre pour les régions bénéficiant d’une exclusivité.

Si l’UE bénéficie d’un certain niveau d’exclusivité pour autoriser le sideloading d’applications sur iOS, il existe également d’autres litiges aux États-Unis et au Royaume-Uni qui portent sur ces changements.

La DMA ouvre les applications tierces pour l’iOS d’Apple

La loi sur les marchés numériques est depuis longtemps axée sur la lutte contre les ententes, l’App Store d’Apple étant connu pour être l’une des principales entités visées, avec son exclusivité et ses taux de commission notoires.

Bloomberg a ajouté que les applications tierces seraient également autorisées à utiliser des canaux ou des plateformes de paiement tiers.

Depuis qu’Apple propose son App Store, toutes les applications que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent installer sur leurs appareils proviennent de cette plateforme, et il en est ainsi depuis que l’entreprise affirme qu’il s’agit d’une solution plus sûre. Dans plusieurs déclarations, le géant de Cupertino a indiqué que le téléchargement en dehors de l’App Store est dangereux et peut apporter des logiciels malveillants aux utilisateurs.

Le seul autre moyen d’intégrer des applications tierces de différents développeurs dans l’iPhone est le fameux jailbreak, que Cupertino considère également comme un danger pour l’appareil et l’utilisateur.

Toutefois, il n’en va pas de même avec Android de Google, qui autorise le sideloading et dont le Play Store dispose d’une fonction appelée « Play Protect » qui permet de vérifier le logiciel et de s’assurer qu’il ne constitue pas une menace pour l’utilisateur.

La DMA de l’UE s’est longtemps battue contre la question de l’antitrust contre Apple, et cette législation est maintenant la clé pour permettre aux applications tierces de se frayer un chemin vers iOS et les appareils des utilisateurs. Bien qu’il n’y ait pas encore eu d’annonces officielles de la part d’Apple et de l’UE, les rapports affirment maintenant que Cupertino devrait bientôt autoriser le sideloading pour iOS dans les semaines à venir, afin de permettre aux développeurs en dehors de l’App Store de proposer leurs applications.