Feuille de route de l’accès anticipé à Palworld : tout ce que nous savons

Palworld, alias Pokemon avec armes, est un jeu qui a été lancé récemment et qui a dépassé les 5 millions de téléchargements. Dans le but de fournir des mises à jour supplémentaires, Pocketpair a récemment fait une annonce sur le jeu.

Dans une récente F.A.Q Steam, les développeurs ont annoncé certains éléments de Palworld sur lesquels ils travaillent.

Alors, si vous êtes déjà un maître de l’accès anticipé à Palworld, que vous avez fait tout le grinding en quelques jours ou que vous commencez tout juste avec les meilleurs Pals de départ, découvrez ci-dessous ce que les développeurs ont dans les cartons pour l’avenir de la feuille de route de Palworld.

Feuille de route de Palworld Early : éléments confirmés

Dès que Palworld a été lancé sur Steam et Xbox Game Pass, les joueurs ont commencé à s’attendre à des fonctionnalités clés qui manquaient dans l’accès anticipé. Selon les développeurs, les éléments confirmés à venir sont les suivants.

1. PVP/arène multijoueurs dans Palworld

La première chose que les joueurs de Palworld recherchaient dans le jeu était de pouvoir combattre leurs compagnons de voyage. Comme ce n’est pas possible dans la version actuelle, Pocketpair a confirmé qu’il y aura un mode multijoueur et que différentes approches sont actuellement testées. Il pourrait s’agir d’un mode PVP et d’un mode de jeu de type arène.

Pour l’instant, vous ne pouvez jouer qu’en coopération dans le mode multijoueur de Palworld. Cependant, ce mode ne vous permet que de jouer ensemble ou de créer un serveur dédié pouvant accueillir jusqu’à 32 joueurs dans un même monde. Il sera donc amusant d’affronter mes amis et de vérifier qui a les meilleures améliorations. Espérons que ce changement sera bientôt apporté à Palworld.

2. Support crossplay & fonctionnalité de sauvegarde

Palworld fonctionne actuellement sur deux versions différentes pour Steam et Xbox Game Pass. Pocketpair a officiellement confirmé le fait que le crossplay n’est pas disponible au lancement. Cependant, la société a également mentionné qu’elle travaillait pour « rendre cela possible dès que possible ». Cela inclura également la fonction de transfert de sauvegarde crossplay que les joueurs demandent pour continuer leur progression d’un appareil à l’autre.

Pour ceux qui se demandaient « Palworld arrivera-t-il sur PS5 ? », il y a une bonne nouvelle à retardement. Bien que le développement ne soit pas très avancé, Pocketpair a confirmé qu’elle envisageait de développer Palworld pour la PS5.

3. Support du Steam Workshop (aka Mods)

Pour l’instant, les développeurs n’ont pas ouvert le jeu au Steam Workshop. Cependant, ils ont confirmé que la fonction mod sera bientôt ajoutée. Pocketpair précise : « Palworld est réalisé en Unreal Engine 5, et nous sommes impatients de voir quel genre de mods les gens vont créer ! ».

Nous avons déjà vu un mod Pokemon dans lequel de vrais Pokemons brandissaient des armes à feu. Il n’est donc pas surprenant qu’une fois le jeu lancé, les possibilités soient infinies.

4. Échanger des amis

Bien que Pocketpair n’ait pas confirmé le fonctionnement des échanges entre amis, il a été mentionné qu’ils seraient possibles à l’avenir. Il est possible que cette fonction soit réservée aux joueurs qui partagent des serveurs. Cependant, c’est toujours mieux que d’attraper des amis soi-même tout le temps.

5. Nouvelles extensions et mises à jour des bâtiments

Avec toutes les fonctionnalités ajoutées au jeu, les développeurs de Palworld ont également promis que le jeu aurait de nouveaux boss et de nouveaux lieux. Avec ces extensions, nous verrons également de nouveaux donjons et défis de guilde.

Outre les nouveaux DLC, le jeu proposera également des améliorations majeures des bâtiments. Comme nous le savons tous, les bâtiments du jeu sont limités et restreints au bout d’un certain temps. Par conséquent, une mise à jour majeure du système de construction peut ajouter beaucoup de saveur à l’aspect survie de Palworld.

Quand Palworld quittera-t-il le early access ?

Selon Pocketpair, il n’y a pas de date confirmée pour le moment. Cependant, la page Steam de Palworld indique que le jeu sera en accès anticipé « pour au moins un an ». Le jeu a été officiellement lancé en accès anticipé le 19 janvier à 0 h PST. Il y a donc encore un peu d’attente à faire pour l’instant.

Prix de sortie officiel de Palworld

Selon la page Steam de Palworld, Palworld sera proposé au prix de 28,99 euros pendant l’accès anticipé. Cependant, les prix pourraient augmenter lorsque nous atteindrons la date de sortie officielle. Maintenant que Palworld a dépassé les 5 millions de téléchargements, cela pourrait être possible.

C’est tout ce que nous savons pour l’instant concernant la feuille de route et l’avenir de l’accès anticipé à Palworld.