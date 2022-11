Un responsable de la NASA affirme que des humains vivront sur la Lune d’ici 2030

Le programme Artemis a lancé son premier voyage vers la Lune plus tôt ce mois-ci, avec le vaisseau spatial Orion de Hu attaché au sommet d’une fusée SLS. Bien que cette première mission soit sans équipage, Aretimis II, prévue pour 2024, devrait avoir des astronautes à bord pour un autre survol de la Lune . Et Artemis III, prévue pour 2025, ramènera des humains sur la surface lunaire pour la première fois depuis la mission Apollo 17 de 1972.

Mais cela est sur le point de changer, selon Howard Hu, chef du programme du vaisseau lunaire Orion de la NASA. Dans une interview accordée à la BBC cette semaine, Hu a déclaré : « Nous allons envoyer des gens à la surface, et ils vont vivre sur cette surface et faire de la science ». Il a poursuivi en disant qu’une fois que les systèmes du programme Artemis auront été prouvés sûrs, il prévoit que des humains vivront sur la Lune à plein temps « au cours de cette décennie » .

Depuis des décennies, les humains rêvent de vivre et de travailler dans l’espace. Cependant, ces ambitions ne se sont pas concrétisées depuis les jours de gloire de la course à l’espace du milieu du 20e siècle. Depuis la fin du programme Apollo, les ambitions de l’humanité dans l’espace se sont limitées à l’orbite terrestre.