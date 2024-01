Slack lance Catch Up, une nouvelle fonction pour gérer facilement les messages non lus

Slack a dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour son application mobile qui, espère-t-elle, vous permettra de ne plus jamais manquer un message ou une alerte non lus. Catch Up affiche tous vos messages Slack non lus sur plusieurs canaux ou DM sous la forme d’un diaporama, ce qui vous donne une meilleure visibilité sur ce que vous avez pu manquer.

Les utilisateurs peuvent ensuite glisser vers la droite ou vers la gauche (comme dans une application de rencontre en ligne) pour marquer un message comme non lu ou lu respectivement.

Slack considère Catch Up comme un outil utile pour les employés qui commencent leur journée, où ils peuvent rapidement trier les alertes les plus urgentes et préparer leur emploi du temps en conséquence, mais aussi pour ceux qui terminent la journée, qui peuvent avoir besoin de consulter toutes les alertes qu’ils ont pu manquer.

Cette fonction est particulièrement utile sur l’application mobile Slack, que les utilisateurs peuvent consulter rapidement lorsqu’ils se rendent au bureau, à la gare, dans leur véhicule ou simplement lorsqu’ils se rendent à une réunion.

Les utilisateurs pourront également appuyer longuement sur les messages non lus particulièrement pertinents afin de les sauvegarder pour plus tard sans encombrer leur liste de tâches.

Catch Up est disponible dès à présent sur les applications iOS et Android de Slack, avec une version iPad prévue prochainement, ainsi qu’un déploiement pour les utilisateurs de l’application payante Slack.

Simplifier la vie des utilisateurs

Slack s’efforce constamment de trouver le moyen d’être plus puissant, plus riche en fonctionnalités et au centre de tout ce que vous et votre entreprise faites, sans pour autant rendre l’application si gonflée et compliquée qu’elle en devienne une corvée.

Ce lancement intervient peu de temps après que Slack a dévoilé une refonte complète de sa plateforme visant à stimuler la productivité et à rendre la collaboration en ligne plus facile que jamais, avec des améliorations telles qu’une navigation plus aisée dans les messages, les canaux et les conversations, ainsi que des moyens plus simples de trouver les outils dont vous avez besoin.