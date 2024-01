CES 2024 : Asus fusionne jeu et compacité avec le nouveau ROG NUC

Asus fabrique des PC de jeu. Et Asus fabrique des mini-PC. Et maintenant que la société a largement repris la ligne d’ordinateurs compacts NUC d’Intel, elle réunit ces deux choses avec le lancement du premier ordinateur de bureau de jeu compact ROG NUC.

Ce petit ordinateur dispose d’un châssis de 2,5 litres qui abrite jusqu’à un processeur Intel Core Ultra 9 Meteor Lake, jusqu’à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070, et suffisamment de puissance de refroidissement pour permettre à ces composants de consommer plus d’énergie qu’ils ne le feraient dans un ordinateur portable, pour de meilleures performances soutenues.

Par exemple, les processeurs Intel Core Ultra 7 155H et Core Ultra 9 185H qui sont disponibles dans ce petit ordinateur sont conçus pour être des puces de 45 watts faites pour les ordinateurs portables et les mini PC. Mais, Asus affirme qu’ils peuvent fonctionner jusqu’à 65 watts dans le ROG NUC. La société utilise également des GPU NVIDIA de 115 watts pour ce petit ordinateur, mais leur permet de fonctionner jusqu’à 140 watts.

Le ROG NUC mesure 270 x 180 x 50 mm, et dispose d’un éclairage RGB — on reste quand même dans la gamme ROG. Mais il a aussi un design plus proche d’une console qu’un système NUC 4×4 professionnel traditionnel.

Néanmoins, il a un design raisonnablement flexible : vous pouvez le poser horizontalement ou le soutenir verticalement à l’aide d’un support.

Facile à nettoyer et réparer

Asus indique qu’il est possible d’ouvrir le boîtier sans utiliser d’outils, ce qui facilite les mises à jour, les réparations ou le nettoyage de la poussière.

Le boîtier contient de la mémoire DDR5-5600 double canal et une carte sans fil Intel Killer WiFi 6E AX1690i. Asus affirme que le système peut gérer jusqu’à quatre écrans 4K, grâce à un ensemble de ports comprenant Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4 et Ethernet 2.5 GbE.

Les prix et la disponibilité n’ont pas encore été annoncés.