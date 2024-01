CES 2024 : Google met le navigateur Chrome à la portée des voitures avec Android Auto

À l’occasion du CES 2024, Google dévoile de nouvelles fonctionnalités pour les personnes qui utilisent la fonction de miroir Android Auto dans leur voiture, ainsi que pour celles qui conduisent des voitures dotées du logiciel Android natif de Google.

Les propriétaires de véhicules électriques pourront bientôt partager des informations en temps réel sur la batterie avec Google Maps depuis Android Auto, ce qui leur permettra d’obtenir une estimation de la capacité restante de la batterie lorsqu’ils arriveront à destination.

Cette fonction était déjà disponible pour les voitures équipées de Google et sera désormais accessible aux utilisateurs d’Android Auto, en commençant par les Ford Mustang Mach-E et F-150 Lightning « dans les mois à venir ». D’autres véhicules électriques seront éligibles dans un avenir proche.

Les propriétaires de voitures équipées d’applications Google natives, également appelées « Google intégrées », pourront également envoyer des itinéraires depuis leur smartphone directement à leur voiture. Cette fonction sera indépendante du système d’exploitation, de sorte que toute personne possédant un iPhone ou un appareil Android pourra l’utiliser.

« Google intégré » est le terme marketing utilisé par l’entreprise pour désigner Google Automotive Services (GAS), le produit sous licence qu’elle vend aux constructeurs automobiles qui souhaitent que certaines fonctionnalités, telles que Google Maps, Google Assistant et le Google Play Store, soient intégrées par défaut à leurs écrans d’infodivertissement. GAS fonctionne au-dessus d’Android Automotive, c’est-à-dire lorsque le système d’exploitation natif du véhicule fonctionne sous Android.

Un navigateur très utile !

La navigation sur Chrome arrive également sur certains véhicules équipés d’Android Automotive, à commencer par certains véhicules Volvo et Polestar. Le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath, a déclaré que la société attendait depuis longtemps l’arrivée de la navigation Chrome sur ses véhicules et proposait le navigateur Vivaldi en attendant qu’il soit prêt.

« Il s’agit maintenant, bien sûr, d’une solution beaucoup plus pratique », a déclaré Ingenlath lors d’une interview. « Le navigateur Chrome est connecté à votre compte et connaît vos préférences et tout le reste. Cela devient donc une fonctionnalité intéressante ».

Google ajoute également de nouvelles applications aux voitures avec Google intégré, notamment des services de streaming vidéo tels que PBS Kids, Crunchyroll et l’application The Weather Channel.

Au cours des dernières années, l’entreprise a régulièrement ajouté de nouvelles fonctionnalités à Android Auto et à Google intégré. Les experts en sécurité mettent en garde contre les interfaces distrayantes et les grands constructeurs automobiles, comme GM, restreignent l’accès aux programmes de reconnaissance des téléphones tels qu’Android Auto et Apple CarPlay.