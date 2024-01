CES 2024 : AMD lance de nouveaux APU de bureau de la série Ryzen 8000

Le socket CPU AM4 d’AMD a eu une longue durée de vie. Introduit pour la première fois en 2016, il est rapidement devenu le socket de choix d’AMD pour ses nouveaux processeurs Ryzen en 2017. Il n’a pas été rafraîchi jusqu’à l’arrivée du Ryzen 7000 en 2022, signifiant que plusieurs générations de puces Ryzen utilisaient le même socket exact. Non seulement cela, mais AMD s’est également engagé à le maintenir en vie même après l’arrivée du AM5.

Lors du CES 2024, l’entreprise a annoncé une gamme de nouvelles puces AM4 juste au moment où elle a également annoncé de nouveaux APU Ryzen 8000 pour les utilisateurs de bureau.

D’abord, après avoir lancé de nouveaux processeurs de la série Ryzen 8000 sur les ordinateurs portables, AMD a décidé d’étendre la gamme aux PC de bureau avec de nouveaux APU. Cependant, il n’y a pas grand-chose à dire ici — le Ryzen 8000 est l’un des rafraîchissements de mi-génération les moins excitants qu’AMD ait fait jusqu’à présent. Comme leurs homologues pour ordinateurs portables, les APU Ryzen 8000 utilisent toujours la même architecture Zen 4 que le Ryzen 7000, et le silicium à l’intérieur de ces derniers n’est pas très différent des anciennes puces non plus, la seule différence majeure étant l’inclusion d’un NPU dédié.

Une différence ici est qu’AMD n’a pas lancé d’APU de bureau appartenant à la gamme Ryzen 7000, donc si c’est quelque chose que vous cherchiez, c’est enfin ici. Les APU d’AMD ont des graphiques intégrés par rapport aux CPU, et ces puces sont livrées avec jusqu’à un Radeon 780M à l’intérieur. Si vous ne recherchez pas une puce graphique intégrée, vous pourriez être mieux avec un ancien processeur Ryzen 7000 ou 7000X3D. Le Ryzen 7 8700G, la puce la plus puissante des deux, a 8 cœurs et 16 threads ainsi que 24 Mo de cache, une vitesse d’horloge de boost maximale de 5,1 GHz, et un prix de 449 €.

Ces puces semblent intéressantes pour les personnes qui veulent un ordinateur de bureau capable de jouer sans dépenser de l’argent sur un GPU discret, ou un ordinateur généraliste abordable pouvant exploiter le CPU et le GPU pour des tâches de productivité ou de création de contenu.

Bien sûr, si vous avez besoin de plus de performances graphiques, l’avantage d’un système de bureau est qu’il est généralement beaucoup plus facile d’ajouter un GPU discret que sur un ordinateur portable.

AMD maintient la puce AM4

Pendant ce temps, ce qui est peut-être plus intéressant, c’est le fait que AMD maintient en vie la puce AM4 avec de nouvelles puces de la série Ryzen 5000. L’entreprise lance le Ryzen 7 5700X3D, une version légèrement moins puissante de l’excellent Ryzen 7 5800X3D de l’entreprise, lancé avec 100 Mo de cache. Nous avons également le Ryzen 7 5700, une version non-X du Ryzen 7 5700X, et les Ryzen 5 5600 GT et 5500 GT, deux APU moins puissants avec 6 cœurs et 12 threads. Toutes ces puces sont basées sur l’ancienne architecture Zen 3, qui était la dernière prise en charge par l’AM4.

Néanmoins, le fait qu’AMD ait sorti un nouveau socket en 2016 et qu’il sorte encore de nouvelles puces l’utilisant en 2024, même après qu’il soit considéré comme « dépassé », est en soi assez remarquable. Cela devrait également rassurer les utilisateurs actuels du AM5 que leurs cartes mères seront probablement bonnes pour de nouvelles puces pour les prochaines années, par rapport à des entreprises comme Intel qui ont tendance à changer de sockets tous les quelques générations.

Les nouveaux processeurs et APU AMD Ryzen 5000 seront disponibles à partir du 31 janvier, avec des prix allant de 125 dollars pour le Ryzen 5 5500 GT à 249 dollars pour le Ryzen 7 5700X3D. Les APU Ryzen 8000, quant à eux, sortiront à la même date et commenceront à 179 dollars pour le Ryzen 5 8500G, avec le Ryzen 7 8700G allant jusqu’à 329 dollars — il y a un Ryzen 3 8300G d’entrée de gamme avec 4 cœurs et 8 threads, mais le prix pour celui-ci n’a pas encore été divulgué.