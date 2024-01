CES 2024 : Samsung lance une nouvelle ère avec son écran Transparent MicroLED

Samsung fabrique des téléviseurs étonnants, et aujourd’hui, au CES 2024, la société a dévoilé une toute nouvelle technologie d’affichage Transparent MicroLED. Deux démonstrations ont été présentées lors de l’événement CES 2024, dans le cadre de la vitrine First Look de Samsung. Le verre semblait légèrement teinté, selon les rapports.

Samsung ne lancera pas de sitôt des téléviseurs dotés de cette technologie. Malgré cela, il est extrêmement intéressant de voir les efforts de recherche et de développement de l’entreprise au CES 2024 de cette année. Lors de l’événement, l’écran Transparent MicroLED de Samsung a été décrit comme un « hologramme ». Vous pouvez voir la démonstration de cette technologie ci-dessous.

Comme vous pouvez le constater vous-même, la vidéo de démonstration montre des images extrêmement nettes qui ne semblent pas être affectées par leur arrière-plan. Imaginer cela à plus grande échelle est certainement quelque chose d’époustouflant.

Selon Samsung, le verre transparent est doté d’une puce MicroLED extrêmement petite. Le processus de fabrication très efficace et précis permet d’afficher le contenu avec un minimum d’obstructions.

Après des années de recherche et de développement, Samsung a mis au point un produit qui permet de déposer directement sur le verre les circuits de fonctionnement des puces LED, éliminant ainsi la perte de luminosité. Aujourd’hui, la démo Transparent MicroLED présentée au CES 2024 illustre le sommet de l’innovation de Samsung en matière d’affichage.

De véritables prouesses

Cet écran Transparent MicroLED témoigne des prouesses de Samsung en matière d’innovation dans le domaine de l’affichage. Le design sans cadre et le rendu accrocheur du contenu sur l’écran sont des années en avance sur tout ce que l’on peut trouver aujourd’hui dans un produit grand public. Si vous souhaitez acheter un téléviseur transparent, jetez un œil à la Signature T de LG, qui a également été dévoilée au CES 2024.

Que pensez-vous de cette démonstration de la technologie d’affichage Transparent MicroLED de Samsung au CES 2024 ?