CES 2024 : Samsung révèle sa nouvelle gamme de téléviseurs connectés Neo QLED et OLED

Samsung est connu pour fabriquer certains des meilleurs téléviseurs connectés et, au CES 2024, la société vient de présenter sa nouvelle gamme de téléviseurs connectés — juste avant son événement de lancement de la série Galaxy S24 le 17 janvier.

La nouvelle gamme de téléviseurs de Samsung comprend les modèles Neo QLED 8K, Neo QLED 4K et OLED, et est accompagnée de barres de son, d’enceintes et de projecteurs améliorés.

Alimentée par le processeur IA de nouvelle génération, Samsung affirme que la gamme de téléviseurs 2024 est prête à « redéfinir l’expérience du divertissement à domicile ». Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux Smart TV 2024 de Samsung.

Neo QLED 8K

Tout d’abord, les nouveaux téléviseurs Neo QLED 8K de Samsung. Les nouveaux modèles, à savoir QN800D et QN900D (tous deux disponibles dans des tailles d’écran de 65 à 85 pouces), sont alimentés par le chipset Samsung NQ8 AI Gen3. Ce chipset est doté d’une unité de traitement neuronal (NPU) deux fois plus rapide que celle de son prédécesseur.

Grâce à ce puissant chipset, vous pouvez profiter de fonctions telles que 8K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro et Real Depth Enhancer Pro sur ces téléviseurs.

Le QN900D peut convertir du contenu SD/HD en résolution 4K et du contenu 4K en résolution 8K grâce à la fonction 8K AI Upscaling Pro. Le QN900D est également le premier téléviseur connecté à prendre en charge une fréquence de rafraîchissement variable de 4K à 240 Hz. La fonction AI Motion Enhancer Pro peut analyser le sport que vous regardez et, sur cette base, vous aider à suivre le type de ballon spécifique avec une réelle clarté. La fonction Real Depth Enhancer Pro s’appuie sur l’IA pour maximiser le contrôle des Mini LED afin d’améliorer le contraste.

Ces téléviseurs sont également dotés d’une fonction appelée Now+, qui transforme votre Smart TV en un centre d’information fournissant des informations telles que les mises à jour météorologiques, l’état des appareils connectés de la maison, un tableau de messagerie et un widget musical.

Enfin, il convient de noter que ces nouveaux téléviseurs connectés sont dotés d’un design Infinity Air offrant un effet miroir unique, qui donne l’impression que le téléviseur flotte.

Neo QLED 4K

Samsung a également mis à jour la gamme Neo QLED 4K, qui comprend le nouveau modèle QN90D (disponible dans les tailles d’écran de 43 à 98 pouces) et un nouveau modèle QN85D (disponible dans les tailles d’écran de 55 à 85 pouces). Ces nouveaux modèles offrent une expérience 4K exceptionnelle grâce au processeur Neural Quantum mis à jour avec le 4K Upscaling.

En outre, les téléviseurs Neo QLED 4K et 8K incluent une fonctionnalité appelée Active Voice Amplifier Pro, qui renforce les dialogues ou les effets sonores clés, afin que vous entendiez ces effets exactement comme le réalisateur l’a prévu. Ils intègrent également un mode de personnalisation IA pour optimiser l’image en fonction de la scène que vous regardez.

Lors de la configuration initiale, vous pouvez sélectionner vos paramètres d’image préférés pour chaque genre, et par la suite, le processeur Samsung se chargera du reste, en optimisant l’image en fonction de vos préférences.

OLED

Le Samsung S95C était ma Smart TV OLED préférée du CES 2023, et la société a maintenant introduit la nouvelle série S95D, qui offre un contraste audacieux, des couleurs vives et une étonnante luminosité. Le S95D est le premier téléviseur OLED doté de la technologie OLED Glare-Free. Samsung affirme que cette technologie n’a aucun effet négatif sur l’angle de vision ou le contraste, et que vous pouvez continuer à profiter des couleurs riches et contrastées d’un écran OLED comme à l’accoutumée.

Autres produits de divertissement à domicile de Samsung au CES 2024

Outre les nouveaux téléviseurs connectés, Samsung a également présenté un nouveau projecteur The Premiere 8K au CES 2024. Il s’agit du premier projecteur 8K sans fil qui peut offrir une zone d’affichage massive allant jusqu’à 150 pouces. Le Premiere 8K peut convertir du contenu 4K en 8K et offre une luminosité automatique de 4 000 lumens. La société a également mis à jour ses très populaires téléviseurs Lifestyle, y compris le téléviseur The Frame, qui présentent désormais plus de 2 500 œuvres d’art provenant de musées et de galeries de renommée mondiale.

Enfin, Samsung a également présenté un écran LED MICRO transparent innovant. Cet écran, qui ressemble à un morceau de verre transparent, est doté d’une puce extrêmement petite qui permet à la MICRO LED transparente de créer une image claire et nette. Il s’agit d’une technologie d’écran inédite qui fait ses débuts au CES et qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu’à présent.