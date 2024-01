CES 2024 : Withings révolutionne la santé à domicile avec le multiscope BeamO

Withings a la réputation de fabriquer d’excellents appareils connectés qui vous aident à maintenir un mode de vie saine en surveillant des éléments tels que le poids, la tension artérielle et bien plus encore. Aujourd’hui, à l’occasion du CES 2024, Withings a annoncé un « multiscope » 4-en-1 avancé, capable de mesurer plusieurs statistiques vitales en même temps en moins d’une minute.

Le Beamo réunit les capacités d’un thermomètre, d’un électrocardiogramme, d’un oxymètre et d’un stéthoscope dans un appareil de contrôle à domicile. En d’autres termes, le multiscope peut faire plus qu’une montre de fitness et dépasser les autres appareils à usage unique.

L’objectif est de permettre aux gens d’effectuer davantage de tests à domicile et de discuter des résultats avec des médecins à distance, afin d’améliorer l’efficacité de la télémédecine.

Selon Withings, la température est généralement le seul examen de santé effectué régulièrement à domicile. BeamO est positionné pour devenir le nouveau thermomètre du futur dans chaque maison, et observer la santé cardiaque et pulmonaire en même temps, espère l’entreprise.

Un puissant outil de surveillance

Pour la première fois, BeamO combinera des capteurs d’ECG, d’oxymètre, de stéthoscope et de thermomètre pour transformer l’humble thermomètre en un puissant outil de surveillance régulière de la santé cardiaque et pulmonaire. Portable et plus petit qu’un smartphone, il est conçu pour aider les individus et les familles à effectuer des contrôles à domicile et pour améliorer considérablement la qualité des visites de télésanté.

« BeamO est un appareil multiscope révolutionnaire. Avant, la température corporelle était la seule analyse de santé régulièrement effectuée à domicile », a déclaré Eric Carreel, président de Withings, dans un communiqué. « BeamO va bouleverser la mesure des principaux paramètres vitaux effectués lors des visites médicales et les rendra possible à domicile ».

Il a ajouté : « Ces données précieuses fourniront une vue d’ensemble de l’état de santé des utilisateurs. Elles permettront de détecter des signes avant-coureurs de potentiels problèmes de santé. Au lieu de prendre ces mesures plusieurs fois par an dans un cadre clinique, il sera désormais possible de les évaluer au quotidien. BeamO sera le thermomètre du futur, permettant d’évaluer à la fois la température et d’observer l’état du cœur et des poumons ».

Et il ajoute : « La télémédecine post-pandémie est devenue monnaie courante. Bien que pratiques et rentables, les consultations à distance ne permettent pas aux professionnels de santé d’effectuer les mêmes contrôles que dans leur cabinet. BeamO rendra cela possible à distance avec un appareil combinant les fonctionnalités de quatre équipements médicaux différents ».

L’analyse multiscope au service de l’examen de santé

BeamO est doté de capteurs qui émettent des ondes lumineuses pour interpréter les flux sanguins et la température, ainsi que des informations acoustiques. Il remplit de multiples fonctions dans un seul appareil portable.

La photopléthysmographie (PPG) et les électrodes situées sur les côtés permettent au BeamO de mesurer simultanément l’oxygénation du sang (SpO2) et la fréquence cardiaque, tout en effectuant un ECG à une dérivation de qualité médicale. Une simple prise en main du BeamO déclenche des mesures qui peuvent être visualisées par les utilisateurs en temps réel sur son écran LED coloré et animé.

BeamO effectue des relevés précis et stables de la température corporelle centrale grâce à un balayage non invasif de l’artère temporale. Avancée de la technologie du capteur Withings Thermo, le capteur hotspot de seconde génération est un thermophile mono-élément qui rétrécit la zone focale du faisceau infrarouge pour des mesures sans contact. Cela augmente la sensibilité de l’analyse, la rendant plus résistante aux changements de distance par rapport à la peau ou aux mouvements.

Stéthoscope numérique de pointe, BeamO capte les ondes acoustiques de la poitrine ou du dos grâce à un disque piézoélectrique. Grâce à des tutoriels intuitifs, les utilisateurs obtiennent des mesures précises du cœur et des poumons. Équipé d’un adaptateur USB-C vers jack, les résultats peuvent être entendus au casque et transférés, stockés et partagés de manière transparente dans l’application. Lors des séances de télésanté, le streaming audio permet aux médecins de guider le placement de l’appareil et de se concentrer sur des zones d’intérêt spécifiques.

Grâce à ces capacités, BeamO effectuera un bilan de santé 4 en 1 de la température corporelle, du cœur et de la santé pulmonaire en moins d’une minute.

Il sera en mesure d’alerter les utilisateurs en cas de fièvre ou d’infection et de détecter d’éventuels problèmes cardiovasculaires, notamment la fibrillation auriculaire (AfiB) (après autorisation de la FDA), qui est l’une des formes les plus répandues d’arythmie, et de fournir des alertes en cas de rythme cardiaque anormal.

Un dossier médical complet, sécurisé

En se synchronisant automatiquement avec l’application Withings en Wi-Fi, BeamO crée des dossiers de santé complets au fil du temps. Pour mieux suivre les parcours de santé individuels et familiaux, Withings présente également de nouvelles fonctionnalités dans l’application Withings pour BeamO et toute sa gamme de produits de santé connectés.

Il est ainsi encore plus facile de suivre les statistiques de santé au fil du temps, qui peuvent être enregistrées et partagées. Grâce à l’application Withings, les utilisateurs peuvent consulter l’historique complet de leurs relevés de santé, ainsi que l’interprétation de leur signification et des conseils pratiques. Les antécédents médicaux de la famille peuvent également être téléchargés et, le cas échéant, partagés avec les médecins et les autres membres de la famille. Il permet également à plusieurs membres de la famille de créer des profils individuels pour utiliser et partager les appareils Withings.

En outre, pour la première fois, l’application Withings permet aux utilisateurs de télécharger les détails des médicaments qu’ils prennent, de définir des alertes et des rappels pour les administrer aux moments appropriés, et d’enregistrer l’utilisation et les effets secondaires qui peuvent être partagés avec les médecins pour gérer la posologie et l’efficacité.

Disponibilité

Récompensé au CES Innovation Award, BeamO sera présenté lors du CES sur le stand Withings. BeamO sera disponible en juin 2024 au prix de 249,95 euros.

Withings a clairement investi beaucoup de ressources ces dernières années pour développer sa plateforme de santé à domicile. Le BeamO n’est que le dernier-né de cet écosystème.