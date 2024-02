Samsung prépare Ironflex : une révolution pour les écrans des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

Nous nous concentrons actuellement sur la gamme Galaxy S24 de Samsung, mais les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 suivront peu après. Et, une nouvelle fuite suggère que ces nouveaux smartphones pliables de Samsung seront équipés d’écrans « Ironflex » plus résistants que jamais.

Ironflex est le terme utilisé dans un nouveau dépôt de marque de Samsung, comme le souligne GalaxyClub, soumis à l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) et associé à un « panneau d’affichage OLED pliable » et à un « smartphone pliable ».

Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur ce qu’est Ironflex ou ce à quoi il fait référence — mais on peut supposer qu’une marque avec ce nom, liée à des écrans de smartphones pliables, va être utilisée pour commercialiser une technologie d’écran plus résiliente.

Dans sa demande, Samsung mentionne également les écrans portables et les tablettes pliables. Il est donc possible que Ironflex fasse son apparition dans les casques de réalité virtuelle et sur les écrans d’ordinateurs portables dans un avenir assez proche.

L’importance de la solidité

Bien que l’on ne sache pas exactement ce qu’est Ironflex, ni si la marque sera utilisée avec le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, il est logique que Samsung veuille rassurer les consommateurs sur la résistance de ses écrans pliables.

Les smartphones pliables sont plus durables que jamais, mais la charnière de l’écran ajoute un autre point de défaillance par rapport aux smartphones standard qui ne se plient pas. Si les acheteurs de smartphones ne s’inquiètent pas de ce point, cela signifie plus de ventes pour Samsung.

En parlant de résilience supplémentaire, le responsable de la division mobile de Samsung,TM Roh, a déclaré que la protection contre la poussière était à l’ordre du jour pour les smartphones pliables de 2024 de la société, et que des changements dans la configuration de l’écran étaient également attendus.

Qui sait, le Galaxy Z Fold 6 pourrait même être doté d’un emplacement pour le stylet S Pen cette année. Le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 ont été lancés en juillet 2023, donc juillet 2024 semble être un bon pari pour l’apparition de leurs successeurs.